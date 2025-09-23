Este 23 de septiembre se celebra el Día de la Bisexualidad, por lo que te dejamos las 8 frases de activistas para dedicar en esta fecha.

El Día de la Bisexualidad se celebra el 23 de septiembre en conmemoración del cumpleaños de Freddie Mercury, un ícono bisexual.

8 frases de activistas por el Día de la Bisexualidad este 23 de septiembre

Este 23 de septiembre se celebra el Día de la Bisexualidad, el cual busca visibilizar a la comunidad, quitando estereotipos y prejuicios.

Por lo que te dejamos estas 8 frases de activistas para dedicar en el Día de la Bisexualidad:

“No ganaremos nuestros derechos si nos quedamos callados en nuestros armarios” - Harvey Milk “No era nadie, nadie de Nowheresville, hasta que me convertí en drag queen” - Marsha P. Johnson “Si no apoyas a la gente negra, a las mujeres trans, a las trabajadoras sexuales y a las personas viviendo con VIH, no estás celebrando el orgullo” - Marsha P. Johnson “Si quieres insultarme, adelante, pero no a los cientos de jóvenes ahí fuera que están intentando entender quienes son. No se lo merecen” - Catlyn Jenner “Un hombre no puede ser homofóbico sin haber sido afectado por la vida sexual de otros” - Mokokoma Mokhonoana “​​No es amar a un hombre lo que hace la vida más difícil para los gays, es la homofobia. No es el color de su piel lo que hace la vida más difícil para las personas de color; es el racismo.” - Ashton Applewhite “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen, su sexualidad o su religión. Si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar, porque el amor es más natural para el corazón humano que su opuesto.” - Nelson Mandela “La homofobia es como el racismo y el antisemitismo y otras formas de intolerancia, ya que busca deshumanizar a un gran grupo de personas, de negar su humanidad, su dignidad y personalidad.” - Coretta Scott King