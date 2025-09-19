Hoy 19 de septiembre se celebra el Día de Protección Civil en México, por lo que te dejamos estas 10 frases para dedicar en conmemoración de los sismos.

El 19 de septiembre es una fecha ligada a los terremotos de 1985 y 2017.

10 frases para dedicar en el Día de Protección Civil en México este 19 de septiembre

Este 19 de septiembre se celebra el Día de Protección Civil en México, recordando los sismos de 1985 y 2017.

Es por eso que te dejamos estas 10 frases que puedes dedicar para celebrarlo:

“En cada emergencia, la fuerza de Protección Civil se erige como un faro de esperanza. ¡Gracias por su invaluable labor!” “Hoy recordamos la resiliencia de un país y la valentía de quienes nos protegen. ¡Feliz Día de Protección Civil!” “La prevención es el camino, la solidaridad nuestra fuerza. En el Día de Protección Civil, honramos a quienes nos cuidan.” “En la memoria de quienes se fueron y en el reconocimiento a quienes se quedaron para ayudar, celebramos el Día de Protección Civil.” “Su compromiso y dedicación son el pilar de nuestra seguridad. ¡Feliz Día de Protección Civil a todos los héroes!” “El 19 de septiembre, un día para recordar la fragilidad y celebrar la fortaleza. Gracias, Protección Civil.” “Con cada simulacro, con cada capacitación, Protección Civil siembra la semilla de la preparación. ¡Gracias!” “La unión hace la fuerza, y Protección Civil es el ejemplo de esa fuerza en acción. ¡Gracias por protegernos!” “En cada mano que ayuda, en cada voz que guía, está el espíritu de Protección Civil. ¡Feliz día a todos!” “Hoy y siempre, nuestro respeto y admiración a quienes dedican su vida a salvaguardar la nuestra. ¡Feliz Día de Protección Civil!”