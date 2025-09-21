El Día Internacional de la Paz se celebra el 21 de septiembre, por lo que te dejamos estas 10 frases de activistas para festejar el día.

10 frases de activistas para celebrar el Día de la Paz hoy 21 de septiembre

El Día de la Paz se celebra cada 21 de septiembre, una fecha establecida por la ONU para promoción de la paz en todo el mundo, por lo que te dejamos estas 10 frases de activistas para conmemorarlo:

“La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia.” - Martin Luther King Jr. “No hay camino para la paz, la paz es el camino.” - Mahatma Gandhi “La paz requiere una inversión activa, y la mejor inversión es en la educación de los niños.” - Malala Yousafzai “Mientras el mundo sea un lugar de odio, no puede haber paz.” - Elie Wiesel “La guerra es un acto de locura. Destruye lo que se tarda años en construir y devasta la vida de millones.” - Desmond Tutu “La paz no puede mantenerse por la fuerza. Solo se puede lograr por la comprensión.” - Albert Einstein “La verdadera paz es no sólo la ausencia de tensiones, sino también la presencia de la justicia.” - Nelson Mandela “La paz es el único camino. Todo lo demás es una distracción.” - John Lennon “La paz es la práctica diaria de la compasión, la empatía y la solidaridad.” - Dalai Lama “Si no estamos dispuestos a vivir en paz, estamos condenados a morir en guerra.” - Rigoberta Menchú Tum