¡Feliz Día de las Personas Mayores! 15 frases para dedicar hoy 1 de octubre

Hoy 1 de octubre en las efemérides y conmemoraciones celebramos el Día de las Personas Mayores.
Celebra un feliz Día de las Personas Mayores hoy 1 de octubre con estas 15 frases para dedicar:
- A medida que transcurre el tiempo y te haces viejo, te das cuenta de que no existen respuestas a muchas preguntas. Sin embargo, lo que siempre sobran son historias. Garrison Keillor
- Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo. Sainte Beuve
- La juventud es un regalo de la naturaleza, pero la edad es una obra de arte. Stanislaw Jerzy Lec
- Envejecer es como escalar una montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Ingman Bergman
- Envejecer no es juventud perdida, sino una nueva etapa de oportunidad y fuerza. Betty Frieda
- Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Pablo Picasso
- La vejez tiene sus placeres, que, aunque diferentes, no son menos que los placeres de la juventud. W. Somerset Maugham
- Nunca seré un hombre viejo. Para mi, la vejez es siempre 15 años más tarde.Francis Bacon, filósofo.
- Vive la vida y olvida tu edad. Norman Vincent Peale
- El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez
- No dejas de reír porque te haces mayor. Te haces mayor porque dejas de reír. Maurice Chevalie
- Aprecia todos tus momentos felices; harán un buen colchón para tu vejez. Booth Tarkington
- La edad es algo que no importa, al menos que seas un queso. Luis Buñuel
- No puedes evitar envejecer, pero no tienes que hacerte mayor. George Burns
- La edad es la aceptación de un período de años, pero la madurez es la gloria de los años. Martha Graham
¿Por qué se celebra el 1 de octubre el Día de las Personas Mayores?
El Día de las Personas Mayores se celebra cada 1 de octubre desde 1991 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promovió esta fecha.
Con el objetivo de promover y reconocer a las personas mayores con políticas y programas públicos que garanticen sus derechos y bienestar.