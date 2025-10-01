¡Feliz Día de las Personas Mayores! 15 frases para dedicar hoy 1 de octubre

Hoy 1 de octubre en las efemérides y conmemoraciones celebramos el Día de las Personas Mayores.

Celebra un feliz Día de las Personas Mayores hoy 1 de octubre con estas 15 frases para dedicar:

A medida que transcurre el tiempo y te haces viejo, te das cuenta de que no existen respuestas a muchas preguntas. Sin embargo, lo que siempre sobran son historias. Garrison Keillor Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo. Sainte Beuve La juventud es un regalo de la naturaleza, pero la edad es una obra de arte. Stanislaw Jerzy Lec Envejecer es como escalar una montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Ingman Bergman Envejecer no es juventud perdida, sino una nueva etapa de oportunidad y fuerza. Betty Frieda Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Pablo Picasso La vejez tiene sus placeres, que, aunque diferentes, no son menos que los placeres de la juventud. W. Somerset Maugham Nunca seré un hombre viejo. Para mi, la vejez es siempre 15 años más tarde.Francis Bacon, filósofo. Vive la vida y olvida tu edad. Norman Vincent Peale El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez No dejas de reír porque te haces mayor. Te haces mayor porque dejas de reír. Maurice Chevalie Aprecia todos tus momentos felices; harán un buen colchón para tu vejez. Booth Tarkington La edad es algo que no importa, al menos que seas un queso. Luis Buñuel No puedes evitar envejecer, pero no tienes que hacerte mayor. George Burns La edad es la aceptación de un período de años, pero la madurez es la gloria de los años. Martha Graham

¿Por qué se celebra el 1 de octubre el Día de las Personas Mayores?

El Día de las Personas Mayores se celebra cada 1 de octubre desde 1991 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promovió esta fecha.

Con el objetivo de promover y reconocer a las personas mayores con políticas y programas públicos que garanticen sus derechos y bienestar.