Celebra el Día del Literato en México con estas 20 frases de Miguel de Cervantes para dedicar hoy 29 de septiembre:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme… Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. La pluma es la lengua del alma. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Amistades que son ciertas, nadie las puede turbar. El sueño es alivio de las miserias para los que las sufren despiertos. ¿Qué locura o desatino me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías? La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Al bien hacer jamás le falta premio. El que lee mucho y anda mucho, va mucho y sabe mucho El amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento. Más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón El andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. El que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, no debe quejarse si se pasa. La ingratitud es hija de la soberbia. Hacer bien a villanos es echar agua en el mar. Amor y deseo son dos cosas diferentes; que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Tal vez en la llaneza y en la humildad suelen esconderse los regocijos más aventajados No hay recuerdo que el tiempo no borre ni pena que la muerte no acabe.

Miguel de Cervantes Saavedra (Especial)

¿Por qué se celebra hoy 29 de septiembre el Día del Literato en México?

El Día del Literato en México se celebra el 29 de septiembre en conmemoración del nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra en 1547.

Fecha que tiene como fin celebrar y recordar la obra de Miguel de Cervantes Saavedra quien es considerado una figura clave de la literatura española y universal.

Pues Miguel de Cervantes Saavedra es el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura española.