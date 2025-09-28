El Día Mundial de las Noticias se celebra anualmente el 28 de septiembre para reflexionar sobre el rol del periodismo en la sociedad, buscando reconocer la labor de los periodistas y la trascendencia de contar con un acceso .

8 frases de comunicadores por el Día Mundial de las Noticias este 28 de septiembre

Tal y como se dijo, este 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Noticias, por lo que te dejamos las 8 frases de comunicadores famosos para celebrarlo:

“La función del periodismo no es agradar, sino servir.” - Ryszard Kapuściński “El buen periodismo es una amenaza para los malos gobiernos.” - Christiane Amanpour “Sin periodismo, no hay democracia.” - Walter Cronkite “La prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala.” - Albert Camus “El periodismo consiste en publicar algo que alguien no quiere que se publique; todo lo demás son relaciones públicas.” - George Orwell “La misión del periodismo es informar y, si es posible, educar.” - Oriana Fallaci “El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad” - Gabriel García Márquez. “La verdad te liberará, pero primero te enfurecerá” - Gloria Steinem.

El 28 de septiembre, en el Día Mundial de las Noticias, se invita a valorar el periodismo como un bien público, el cual es crucial para mantener la democracia y la protección de los derechos humanos.

El Día Mundial de las Noticias, es un recordatorio de que una prensa libre e independiente es indispensable para las sociedades con conocimiento y criterio.