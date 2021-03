La colectiva Antimonumenta "Vivas nos queremos" intervino las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional con motivo del Día de la Mujer



México.- La colectiva feminista Antimonumenta "Vivas nos queremos" intervino las vallas metálicas colocadas para proteger Palacio Nacional por la marcha del 8M , Día Internacional de la Mujer, con nombres de mujeres víctimas de feminicidio en México.

A través de sus cuentas en redes sociales, Antimonumenta compartió fotografías de la protesta que realizaron este sábado 6 de marzo en las vallas de Palacio Nacional; escribieron los nombres de víctimas de feminicidio como Ingrid Escamilla, Fatima Quintana, Victoria Salas y Brenda Josselin.

"Estamos pintando los nombres de las víctimas de feminicidio en las vallas de Palacio Nacional... Quien pueda, ¡jálese!" Antimonumenta "Vivas nos queremos". Colectiva

Víctimas de feminicidio Antimonumenta "Vivas nos queremos"

Víctimas de Feminicidio Antimonumenta "Vivas nos queremos"

Las reacciones por esta protesta ya comenzaron a expresarse como “calculo que el ‘muro de la paz’ no alcanza para nombrar a todas las mujeres que han asesinado en este país feminicida” o “Nuestras compañeras, las que buscan a sus familiares en desaparición forzada, o quienes buscan justicia por los feminicidios no se dejarán intimidar con unos simples pedazos de metal”.

Cuando una valla se convierte en papiro y ahí nuestros nombres...#8M2021 pic.twitter.com/NLR34EgJRT — Jacqueline L'Hoist 💚💜🇫🇷 (@Jacquie_LHoist) — Jacqueline L'Hoist 💚💜🇫🇷 (@Jacquie_LHoist) March 7, 2021

Esta intervención sucede luego de que el 5 de marzo Palacio Nacional amaneció blindado con vallas metálicas por la marcha del 8 de marzo y la molestia que causó en miles de mujeres. También pintaron los nombres de Yajaira Sánchez, Nataly Michelle, Oralia Mendoza y Lesvy Berlín.

A las 20:00 horas, suman alrededor de 250 nombres pintados en las vallas, donde también hay mensajes dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador: "Ciego, sordo y mudo ¡Exigimos respeto a las mujeres!" y otro que dice "Indiferencia, indolencia y rechazo de AMLO a la lucha feminista, pero apoya a un violador para darle poder político ¡Impunidad!".

Para este domingo 7 de marzo, otra colectiva feminista está convocando a la protesta en las vallas “Llenemos el muro de flores” con lo que buscan nombrar a las mujeres víctimas de violencia y pronunciarse contra estas agresiones a través del color morado, que simboliza la lucha feminista contra la violencia hacia las mujeres.

Convocatoria a protesta Especial

Nuestra lucha tiene nombres y apellidos, salimos a marchar por las que ya no están, salimos a darles nuestra voz a las que ya no pueden gritar. Porque no es un “movimiento importado” nos accionamos porque en las entrañas del país nos están matando #NiUnaMás HERÓICAS 💜👇🏽 pic.twitter.com/Xv5FZP7V0T — Marisol Calva (@Marisol_Calva) — Marisol Calva (@Marisol_Calva) March 7, 2021

Sheinbaum: vallas metálicas son para proteger “el patrimonio cultural”

Sobre la colocación de estas vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno tiene la obligación de proteger “el patrimonio cultural” como Palacio Nacional y otros monumentos frente a la marcha del Día Internacional de la Mujer.

Agregó que la protección a Palacio Nacional también es para proteger a las mujeres policías ante manifestaciones que describió como “agresivas” encabezadas por “grupos que no se manifiestan pacíficamente y consideramos que es una forma de protección y de defensa de nuestras policías”.

Palacio Nacional Mario Jasso

Por su parte, el presidente AMLO expuso que el muro no se colocó por miedo , sino para evitar provocaciones de “infiltrados” en la marcha de las mujeres; “que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto a la cobardía, pero no es por eso que se ponen las vallas. Es para que no haya provocación”.