¿Dónde está la flecha perdida de la Diana Cazadora? Tal vez es una pregunta que ni se te había ocurrido porque desde su inauguración, la estatua luce únicamente con el arco de tiro.

Sin embargo, cuando el escultor Juan Fernando Olaguíbel hizo la Diana Cazadora, sí puso en sus manos una flecha que no logró llegar a su presentación pública.

A 79 años de distancia, un video de TikTok se ha viralizado al revelar, por fin, dónde está la flecha perdida de la Diana Cazadora... o algo así.

Diana Cazadora (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Video de Tiktok descubre dónde está la flecha perdida de la Diana Cazadora

Un video subido subido por el usuario @arsnova_182, muestra la estatua de la Diana Cazadora, ubicada en el Paseo de la Reforma de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las imagenes se acompañan por la pregunta, “¿dónde está la flecha de la Diana?”. Enseguida, se muestra el lugar donde supuestamente se ubica la flecha.

El sitio es una columna del cine que se encuentra ubicado frente al monumento , donde la flecha de metal aparece incrustada y por debajo una placa que dice:

“Se creía perdida y sólo estaba escondida, reservando su buena suerte a quien su deseo aquí pida” Placa ubicada debajo de la flecha de la Diana Cazadora.

¿Cuál es el origen de la estatua de la Diana Cazadora?

Un video en TikTok intenta explicar dónde está la flecha perdida de la Diana Cazadora, pero la muestra en un cine que sólo hizo un homenaje de la zona.

La verdadera flecha de la Diana Cazadora, según las leyendas urbanas, fue robada el mismo día de su inauguración , sin que hasta el momento se sepa cuál fue su destino.

Para dato cultural, la Diana Cazadora fue realizada por órdenes del entonces presidente Manuel Ávila Camacho, quien se propuso embellecer la Ciudad de México.

La escultura de la Diana Cazadora es una representación de la diosa griega Artemisa, que tomó como modelo a la joven Helvia Martínez Verdayes.