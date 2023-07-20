Delfines rosas existen: Un pescador de Estados Unidos capta ejemplares en río de Louisiana.

Esta magnifica experiencia fue posible mientras el hombre, identificado como Thurman Gustin, nevegaba el pasado 12 de julio en compañía de su esposa con la intención de realizar un poco de pesca.

La grabación de tan sólo 26 segundos la subió a sus redes sociales, en donde ha maravillado a más de 9 mil usuarios que han visto el video.

Un Pescador de Estados Unidos capta algo difícil de ver en la naturaleza en un río de Louisiana, un par de ejemplares de delfines rosas

Un hecho muy difícil de ver en la naturaleza fue el que pudo captar en video Thurman Gustin, un pescador de Estados Unidos.

Fue cuando se encontraba a bordo de su bote en aguas de un río de Louisiana, cuando de pronto, algo llamó su atención.

Y es que un par de ejemplares de delfines rosas se encontraban nadando cerca de la superficie, disfrutando de clima de la zona.

A través del video que subió el pescador a redes sociales se puede observar como uno de los delfines sale del agua, dejando ver su magnífico y extraordinaria anatomía.

De acuerdo con Thurman Gustin, ha navegado por el mismo río por más de una década, pero jamás había avistado a delfines rosas en el lugar, por lo que se mostró maravillado de poder presenciar tan increíble experiencia .

“Hoy vi a 2 delfines rosas. ¡Tan increíble!”, escribió el pescador en la publicación.

Delfines rosas nadaron en aguas de Hong Kong debido al confinamiento por Covid-19

Fue durante el año 2020 cuando otro avistamiento de delfines rosas dejó maravillados a miles de personas.

Y es que en aguas de Hong Kong, gracias al confinamiento por COVID-19, más del 30 por ciento de estos ejemplares regresaron a áreas cercanas al país asiático.

Debido a la gran cantidad de humanos que navegan por dichas aguas, poco a poco esos animales se habían visto forzados a buscar otro lugar para sobrevivir.

De acuerdo con varios especialistas, los delfines rosas están en peligro de extensión, por lo que sus avistamientos resultan algo extraordinario y triste a la vez, debido a su cada vez poca existencia de ejemplares vivos.