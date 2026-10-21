Video de un delfín rosa en Omán se vuelve viral: ¿es real?

A través de las redes sociales se ha vuelto viral un video que capta a un presunto delfín rosa cerca de la costa de Omán en Medio Oriente, lo que ha generado un cuestionamiento sobre si este es real o no.

Esto debido a que el delfín rosado es una especie que habita exclusivamente en agua dulce, puntualmente en zonas de los ríos Amazonas y Orinoco ubicados en Sudamérica.

Captan presunto delfín rosa en Omán; esto dicen los expertos

Usuarios de redes sociales han compartido un majestuoso momento en el que un presunto delfín rosa fue avistado muy cerca de la playa de Qantab, ubicada en la franja costera de Mascate, en Omán.

La repentina presencia del ejemplar de tono pálido tomó por sorpresa a los visitantes y bañistas locales que disfrutaban del día, llamando así la atención mundial.

Expertos señalan que, aunque la llamativa tonalidad suele vincularse a los delfines de río del Amazonas, divisar especímenes en mar abierto constituye un hecho inusual pero no imposible.

Señalan que la pigmentación rosada en mamíferos marinos puede responder a diversos factores, como variaciones genéticas en la piel, efectos de la luz sobre la superficie del agua o la dilatación de vasos sanguíneos visibles en su piel.

Puntualmente, señalan que puede observarse que el delfín cuenta con presuntas manchas grises, por lo que puede responder principalmente a una variación genética.

Ante este caso, señalan es importante reafirmar el valor ecológico de las costas de Omán y el creciente interés por explorar y proteger de cerca sus diversas e inusuales especies marinas.