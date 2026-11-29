Después de consolidarse como una comunidad digital dedicada a la divulgación cultural y literaria, el podcast Cháchara Literaria dio un nuevo paso con el lanzamiento de Cháchara Literaria, el Journal, una propuesta editorial que traslada parte de su esencia al formato impreso.

Estar en la FIL Guadalajara pues es como la medallita y decir: “Aquí está el esfuerzo, ya se lo pueden poner y decir: Wow, lo logramos” Magali T. Ortega, creadora de contenido y coautora de Cháchara Literaria

Cháchara Literaria, el Journal, creado por Magali T. Ortega Ortega y Gina Jaramillo, busca ofrecer una experiencia interactiva que combine lectura, creatividad y reflexión más allá de las pantallas.

Su presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026 marca una nueva etapa para una iniciativa que ha fortalecido su vínculo con miles de escuchas y lectoras.

Nunca imaginamos que un podcast como el nuestro, que no tiene grandes cifras porque no hablamos de temas como true crime, brujería o casos insólitos, que suelen atraer mucho público, lograría conectar con tantos escuchas. Magali T. Ortega, creadora de contenido y coautora de Cháchara Literaria

Magali T. Ortega celebra que Cháchara Literaria llegue a la FIL Guadalajara 2026

Tras tres años de emisión ininterrumpida y un crecimiento sostenido en la divulgación cultural independiente, el podcast Cháchara Literaria, co-creado por Magali T. Ortega Ortega y Gina Jaramillo, da el salto definitivo al formato impreso con el lanzamiento de “Cháchara Literaria, el Journal” bajo el sello Planeta.

La presentación formal de la obra en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026 constituye un hito en la historia del proyecto, consolidando una propuesta transmedia que ha logrado conectar con una sólida comunidad de lectoras y escuchas.

Magali T. Ortega celebra que Cháchara Literaria llegue a la FIL Guadalajara 2026 (Cortesía)

Para Magali T. Ortega, desembarcar en el encuentro editorial de mayor relevancia en Iberoamérica representa la coronación de un esfuerzo autogestivo y constante.

“Estar en la FIL Guadalajara pues es como la medallita y decir: ‘Aquí está el esfuerzo, ya se lo pueden poner y decir: Wow, lo logramos’”, afirmó Magali T. Ortega en entrevista con SDPnoticias, al tiempo que destacó que el podcast Cháchara Literaria se ha construido “única y exclusivamente con puro amor a lo que hacemos y a lo que nos gusta contar”.

En ese sentido, Magali T. Ortega resaltó el estrecho vínculo entablado con una audiencia que cada domingo sintoniza el episodio de Cháchara Literaria para acompañar sus rutinas domésticas y momentos de descanso.

Es una maravilla saber que, desde nuestro lugar humilde, hay personas que nos esperan cada domingo y nos dicen: “Me urge que regrese Cháchara Literaria” o “Gracias a ustedes, desayuno más rico los domingos”. Magali T. Ortega, creadora de contenido y coautora de Cháchara Literaria

La presentación de Cháchara Literaria, el Journal será en Salón 6, planta baja, Expo Guadalajara el viernes 4 de diciembre a las 19:00 horas.

Cháchara Literaria, el Journal: Prepara tus tijeras y despídete de las pantallas

Cháchara Literaria, el Journal no funciona como una mera transcripción de los contenidos de audio, sino como una propuesta interactiva e inédita en un noventa por ciento.

A lo largo de doce capítulos temáticos que exploran la vida de figuras tan diversas como Stevie Nicks, Mata Hari, Hermelinda Linda o la actriz Lorena Velázquez, la obra invita al lector a desprenderse temporalmente de las pantallas digitales.

El uso activo de tijeras, pegamento, colores y revistas para resolver crucigramas, sopas de letras o collages busca estimular la concentración análoga y la reflexión individual.

Queríamos pedirles de su atención y de dejar el celular a un lado para activar la creatividad, las manualidades (...), regresar a lo básico también en este libro Magali T. Ortega, creadora de contenido y coautora de Cháchara Literaria

¿Qué sigue para Cháchara Literaria tras el salto al impreso? Esto dijo Magali T. Ortega

Hacia adelante, Magali T. Ortega Ortega y Gina Jaramillo proyecta expandir la experiencia física del libro mediante dinámicas presenciales que rompan con los esquemas habituales de las librerías.

La idea es que, con tiempo, podamos organizar presentaciones diferentes. Por ejemplo, llegar a una ciudad y visitar alguno de sus museos, ya sea el de arte moderno, el de historia o el de la ciudad. Magali T. Ortega, creadora de contenido y coautora de Cháchara Literaria

Entre sus planes destaca la realización de visitas guiadas y recorridos comunitarios en espacios como el Museo Franz Mayer, la Casa Azul de Frida Kahlo o el espacio surrealista de Edward James en Xilitla, reafirmando la vocación de Cháchara Literaria por acercar el arte y la literatura al entorno cotidiano.