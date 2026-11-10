Más de una década después de convertirse en un fenómeno editorial internacional, El murmullo de las abejas encuentra una nueva forma de conectar con el público.

En la novela se habla de cómo Simonopio oye y escucha con atención lo que le dicen las abejas... No nada más oye el murmullo como cualquier ser humano, sino que lo escucha porque habla el lenguaje Sofía Segovia, autora mexicana

La novela de la escritora regiomontana Sofía Segovia fue adaptada como una audioserie dramatizada para Audible, un proyecto que amplía el universo de Simonopio mediante actuaciones de voz, diseño sonoro y música original.

Cabe destacar que Sofía Segovia participó en la escritura de los guiones, apostando por una experiencia inmersiva que busca atraer tanto a nuevos oyentes como a los lectores que han acompañado la historia desde su publicación.

Simonopio vuelve a cobrar vida en audioserie de El murmullo de las abejas

La aclamada novela El murmullo de las abejas, escrita por la autora mexicana Sofía Segovia, expande sus horizontes narrativos al convertirse en una ambiciosa audioserie de ocho episodios disponible en la plataforma Audible.

Más allá de ser un audiolibro tradicional que reproduce el texto palabra por palabra, esta entrega constituye una producción dramatizada con más de 70 voces, música original y un meticuloso diseño sonoro.

La propia escritora asumió el rol de guionista de la serie, enfrentando la tarea de traducir su universo literario a una nueva dimensión acústica.

“Fue un honor y al mismo tiempo un gran reto”, reflexiona Sofía Segovia en entrevista con SDPnoticias al recordar la invitación para adaptar su obra.

Comprendí que hacer esta traducción de lenguaje literario a lenguaje sonoro iba a ser un reto muy grande. Son lenguajes muy distintos y tienes que abordarlos de manera muy distinta para contar la misma historia Sofía Segovia, autora mexicana

Uno de los principales desafíos radicó en el tratamiento sonoro de las abejas que acompañan al protagonista, Simonopio, y en capturar el paralelismo entre el enjambre y la sociedad humana.

Para la autora, el sonido debía trascender el zumbido cotidiano: “En la novela se habla de cómo Simonopio oye y escucha con atención lo que le dicen las abejas... No nada más oye el murmullo como cualquier ser humano, sino que lo escucha porque habla el lenguaje”.

Esta mirada acústica permitió a los productores y a Sofía Segovia construir un puente entre la naturaleza y la colmena humana.

"Simonopio oye y escucha con atención lo que le dicen las abejas...", señala Sofía Segovia (Amazon)

El murmullo de las abejas mantiene una notable vigencia intergeneracional

Para Sofía Segovia, la novela El murmullo de las abejas plantea la imperiosa necesidad de empatía en momentos de polarización como los que retrata el contexto de la Revolución Mexicana. “La literatura es un gran puente intergeneracional”, afirma la autora.

Lo que traté de respetar, porque me parece que es un mensaje que debe permanecer, es que tenemos que admitir que hay diferentes perspectivas. Tenemos que mirarlas, tenemos que escucharlas también y comprender que son todas importantes Sofía Segovia, autora mexicana

Asimismo, Sofía Segovia comparte una reflexión sobre la entrega que exige la creación artística: “No escribas una palabra que no te importe. Cada palabra te tiene que importar... Lo que se escribe con pasión y que se escribe sintiendo, se transmite de tal modo que van a sentir mucha alegría, pero también mucha tristeza”.

Al escuchar la producción final, la escritora admite haberse emocionado profundamente al redescubrir su historia:

Casi me sorprendió como si fuera la primera vez... Creo que se transforma cuando todo actúa en conjunto Sofía Segovia, autora mexicana

Esta nueva entrega sonora disponible en Audible demuestra cómo una gran historia como El Murmullo de las Abejas continúa germinando a través del tiempo y de los formatos.