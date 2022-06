No cabe duda que uno de los mangas y animes más populares de los últimos años es Shingeki no Kyojin , mejor conocido como ‘Attack on Titan’ de donde Eren Jaeger y Mikasa Ackerman son protagonistas.

Sin embargo, se ha estado haciendo una tendencia sobre cómo es que el personaje de Mikasa Ackerman logra tener su abdomen de acero y cuál es su rutina.

Y aunque sea difícil de creer, sí existe quien ha intentado copiar la rutina de Mikasa Ackerman convirtiéndose incluso en tendencia en redes sociales.

De hecho es habitual que Mikasa Ackerman aparezca en el manga y anime ejercitándose y practicando sus rutinas para obtener su abdomen de acero y matar a los titanes.

¿Cuál es la rutina de Mikasa Ackerman para sus abdominales?

En redes sociales se ha estado popularizando una rutina, la cual aparentemente es la que hace Mikasa Ackerman para lograr tener ese abdomen de acero.

Esta rutina, según los internautas y fans de Attack on Titan, la lleva a cabo Mikasa Ackerman seis días a la semana con uno de descanso.

Cabe mencionar que la rutina que practica Mikasa Ackerman es muy demandante por lo que se requiere un nivel avanzado para hacerla, ya que sino se sigue correctamente podría haber una descompensación.

Además de esta rutina de Mikasa Ackerman para tener un abdomen de acero, debe complementarse con 30 minutos de cardio y 15 minutos en caso de ser principiante.

La rutina de Mikasa Ackerman para su abdomen de acero quema entre 250 a 350 calorías sin considerar el cardio.

Mikasa Ackerman de Attack on Titan (KODANSHA)

Mikasa Ackerman de Attack on Titan (KODANSHA)

Lunes

20 abdominales sit ups

30 planchas de 30 segundos

40 giros rusos

15 abdominales Jack Knife

30 planchas de 30 segundos

40 abdominales de oblicuos de cada lado

30 elevaciones de cadera en plancha lateral de cada lado

40 abdominales de bicicleta

Martes

30 giros rusos

40 abdominales

25 abdominales con piernas en posición vertical

30 abdominales de bicicleta

15 planchas laterales de cada lado

20 elevaciones de pierna recta y plana

25 abdominales de reversa

20 planchas oscilantes

30 abdominales Jack Knife

Miércoles

40 abdominales de oblicuos de cada lado

20 abdominales sit ups

25 abdominales con piernas en posición vertical

30 planchas de 30 segundos

40 giros rusos

30 escaladoras de montaña

30 abdominales con piernas en posición vertical

15 abdominales Jack Knife

30 abdominales de bicicleta

Jueves

30 giros rusos

20 planchas oscilantes

40 abdominales

30 flexiones laterales con mancuerna de cada lado

25 abdominales con piernas en posición vertical 20 abdominales sit ups

30 abdominales de bicicleta

25 abdominales con piernas en posición vertical

25 abdominales de oblicuos crunches de cada lado

15 abdominales de reversa

Viernes

30 abdominales de bicicleta

20 abdominales sit ups

40 giros rusos

15 planchas de 60 segundos

25 abdominales con piernas en posición vertical

15 abdominales Jack Knife

30 escaladoras de montaña

30 segundos de plancha lateral de cada lado

40 abdominales

Sábado