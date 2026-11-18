El Festival Internacional del Globo 2026 concluyó sus actividades con saldo blanco, luego de cuatro días en los que miles de visitantes nacionales e internacionales disfrutaron del evento en León, Guanajuato.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, en coordinación con dependencias municipales, estatales y federales, desplegó un operativo integral de vigilancia, atención y seguridad durante el FIG 2026 en León.

El dispositivo contempló actividades dentro y fuera del recinto, desde el Opening del jueves 12 de noviembre hasta el cierre de la edición 25 del festival.

FIG 2026 en Guanajuato (cortesía )

Operativo de seguridad durante el FIG 2026

En las labores participaron la Policía Municipal, Policía Vial, Protección Civil, Bomberos, Juzgados Cívicos, Fiscalización y Control, C4, Academia Metropolitana de Seguridad Pública y Regulación de la Seguridad Privada.

Como parte de las acciones de seguridad en el Festival Internacional del Globo, la Policía Municipal realizó recorridos de vigilancia y proximidad en las instalaciones y sus alrededores. Durante estas labores, cinco personas fueron detenidas por faltas administrativas relacionadas con alteraciones al orden público y consumo de bebidas alcohólicas en áreas prohibidas.

Por su parte, la Policía Vial mantuvo presencia en los accesos al parque y atendió la circulación en las vialidades cercanas para facilitar el ingreso y salida de los asistentes. Como resultado, levantó 21 infracciones y dos vehículos fueron trasladados a una pensión.

La Secretaría de Seguridad de León también informó que la Dirección de Regulación de la Seguridad Privada realizó más de mil 400 supervisiones para verificar las condiciones del servicio y el cumplimiento de las disposiciones correspondientes por parte del personal contratado para el evento.

FIG 2026 en Guanajuato (cortesía )

SICRUM brindó 139 atenciones prehospitalarias

A través del SICRUM en León, se proporcionaron 139 atenciones prehospitalarias durante el festival. La mayoría de las personas fueron valoradas y atendidas en el lugar, sin presentar condiciones de gravedad; únicamente dos requirieron traslado a un hospital para recibir atención médica complementaria.

El operativo de seguridad en León también incluyó el monitoreo permanente del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4), que trabajó en coordinación con las áreas operativas para dar seguimiento a los reportes y facilitar una respuesta oportuna.

FIG 2026 en Guanajuato (cortesía )

Protección Civil realizó revisiones en el recinto

Previo y durante el desarrollo del evento, Protección Civil de León supervisó las condiciones de seguridad de las instalaciones y realizó 256 revisiones a puestos fijos y semifijos.

Durante las inspecciones se detectaron y atendieron 34 fugas de gas. Además, se efectuaron 171 revisiones de extintores y se emitieron 41 recomendaciones.

Estas acciones formaron parte del dispositivo que acompañó la 25 edición del Festival Internacional del Globo, inaugurada el viernes con la participación de la presidenta municipal, Ale Gutiérrez, así como de autoridades federales, estatales y municipales.

La programación incluyó presentaciones de artistas nacionales e internacionales y recibió a visitantes de distintos estados del país y del extranjero.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana agradeció la participación y colaboración de las y los asistentes para mantener un ambiente familiar y ordenado. También reconoció el trabajo coordinado de las dependencias que contribuyeron a que miles de personas disfrutaran del festival.