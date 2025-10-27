El lunes 27 de octubre de 2025 se confirmó el asesinato del síndico de Penjamillo, Michoacán, Roberto Ramírez; lo encontraron en su vehículo y apuntan ataque directo.

Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación y el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, descartó amenazas contra Roberto Ramírez.

Acorde con la incidencia del reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero al 30 de septiembre 2025, se registraron mil 763 homicidios en Michoacán, 868 dolosos.

Violencia en Michoacán: Síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez fue asesinado

Acorde con lo dado a conocer, Roberto Ramírez Zárate fue asesinado la noche del domingo 26 de octubre mientras viajaba de Numarán rumbo a su domicilio en Penjamillo, Michoacán.

Apuntan que Roberto Ramírez fue interceptado por presuntos sicarios y quienes circulaban por la zona habrían alertado a las autoridades de Michoacán de una balacera en dicha vialidad.

El grupo armado habría bloqueado y disparado en repetidas ocasiones contra el vehículo de Roberto Ramírez, el cual se salió del camino; mencionan que el síndico de Penjamillo presentaba múltiples impactos de bala.

Al acudir al lugar, los mismos elementos confirmaron el hallazgo del cuerpo del síndico de Penjamillo, quien seguía en su vehículo a la altura de la ranchería La Angostura en la población del Palmito.

Violencia en Michoacán: Autoridades descartan que Roberto Ramírez recibiera amenazas

En conferencia de prensa, medios preguntaron a el gobernador de Michoacán quien confirmó la dirección de Roberto Ramírez y descartó que el síndico de Penjamillo haya recibido amenazas.

Esto habría sido informado por la alcaldesa de Penjamillo, María Martínez, quien tampoco tenía conocimiento de alguna rencilla o situación que habría derivado en el asesinato de Roberto Ramírez.

Asimismo, aseveró que la Fiscalía General del Estado de Michoacán ya está investigando las diversas líneas del asesinato del síndico de Michoacán, hecho que repitió su titular, Carlos Torres Piña.

El fiscal agregó para medios que se espera la revisión del celular de Roberto Ramírez para descartar en definitiva las amenazas en su contra.