La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvo a un hombre que dejó dentro de una camioneta a dos perritos, una de los cuales murió.

Los policías de la SSC actuaron ante un reporte de maltrato animal el 3 de junio por dejar a dos perritos dentro de una camioneta blanca estacionada calle Joaquín Herrera 27, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, desde antes del medio día.

Al detenido de 48 años de edad le fueron leídos sus derechos y fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Vecinos rescatan a perritos encerrados en camioneta; una murió

Se desconoce cómo fue el rescate de los perritos pues mientras el reporte de la policía indica que los vecinos rompieron los vidrios de la camioneta, en vídeos se ve cómo los policías intentan abrirla y eran azuzados por los vecinos para romper las ventanas.

Los policías y vecinos ofrecieron agua al perrito de color blanco de raza Bull Terrier que respondió favorablemente, además de cubrirlo con una manta.

Mientras tanto, la otra perrita, al parecer de raza American Bully, estaba inconsciente y posteriormente se determinó que estaba muerta.

Perritos pasaron horas bajo el calor en la colonia Centro, una murió pese a auxilio

Los vecinos intentaron traer un veterinario pero fue demasiado tarde debido las horas que pasó bajo fuertes temperaturas.

El reporte de la detención se hizo por la noche del mismo 3 de junio de 2026.