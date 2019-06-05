El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, se convirtió este día en el primer mandatario en lograr el retiro del cobro de una caseta de peaje de una carretera que cruza por su estado.

Y es que este martes fructificó el proceso legal que desde el inicio de su administración puso en marcha el gobernador ante la SCT para retirar la caseta de Cuyutlán, misma que se ubica a escasos kilómetros del puerto de Manzanillo.

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Este día en un evento realizado en la Unidad Deportiva Morelos de Colima, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció que atendiendo la gestión del gobernador Ignacio Peralta, había instruido al secretario de Comunicaciones y Transportes para que gestionara ante el concesionario de la autopista, el retiro del cobro a automóviles en la caseta.

En ese tenor, el presidente López Obrador anunció que a partir de este miércoles la Caseta de Cuyutlán dejará de cobrar a todos los vehículos que circulen y pasen por ella.