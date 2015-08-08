México.- El Tribunal Electoral del Estado de Colima desechó los 19 recursos de impugnación con más de 2 mil pruebas en contra del triunfo del priista Ignacio Peralta Sánchez; por lo que fue declarado gobernador electo de Colima.

Por unanimidad, los tres magistrados del Tribunal votaron a favor de la sentencia que valida la elección, hecha el pasado 7 de junio.

En la pasada jornada electoral Ignacio Peralta triunfó con 503 votos de diferencia como candidato de la coalición PRI, Nueva Alianza y PVEM.

Por su parte el dirigente estatal del PAN, Jesús Fuentes Martínez, advirtió que recurrirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de buscar revertir este resolutivo.

A Peralta, se le citará el día de mañana sábado para recibir la constancia de Gobernador electo de Colima,

Con información de El Financiero y Terra