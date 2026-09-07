La Fiscalía de Sonora anunció la vinculación a proceso de tres hombres relacionadas con el incendio al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, Sonora, el pasado 28 de agosto. Se trata de:
- Jesús Salvador, El Arte
- Daniel Ernesto, El Dani
- César Abdiel, El Sombra
Los tres hombres están señalados de homicidio calificado, así como otros hechos delictivos en la mencionada ciudad.
Un juez de control vinculó a proceso a los tres hombres luego del ataque premeditado e incendio al centro deportivo CUM en el que se iba a realizar un evento de box entre influencers y profesionales.
Más cargos para 3 hombres que quemaron ring en Hermosillo
En el caso de César Abdiel, El Sombra, se le vinculó a una causa adicional por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo y portación de arma prohibida.
Jesús Salador, El Arte, también fue vinculado a proceso por posesión de metanfetamina con fines de venta y armas prohibidas. En ambos casos habrá cierre de investigación en un mes.
3 hombres quemaron ring en Hermosillo; acusan daños a pantallas y equipo de sonido
Los tres hombres van a permanecer en prisión preventiva justificada y la investigación complementaria por la quema del ring tendrá un plazo de cuatro meses.
De acuerdo con las autoridades, también enfrentarán cargos por daños adicionales como afectaciones a equipo de sonido, pantallas, iluminación, sillas y otros bienes instalados para el espectáculo de box.
La quema del ring y daños al evento habrían sido en represalia contra un grupo contrario. También se les acusa de abrir fuego en presencia de civiles.