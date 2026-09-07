La Fiscalía de Sonora anunció la vinculación a proceso de tres hombres relacionadas con el incendio al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, Sonora, el pasado 28 de agosto. Se trata de:

Jesús Salvador, El Arte

Daniel Ernesto, El Dani

César Abdiel, El Sombra

Los tres hombres están señalados de homicidio calificado, así como otros hechos delictivos en la mencionada ciudad.

Un juez de control vinculó a proceso a los tres hombres luego del ataque premeditado e incendio al centro deportivo CUM en el que se iba a realizar un evento de box entre influencers y profesionales.

Más cargos para 3 hombres que quemaron ring en Hermosillo

En el caso de César Abdiel, El Sombra, se le vinculó a una causa adicional por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo y portación de arma prohibida.

Jesús Salador, El Arte, también fue vinculado a proceso por posesión de metanfetamina con fines de venta y armas prohibidas. En ambos casos habrá cierre de investigación en un mes.

3 hombres quemaron ring en Hermosillo; acusan daños a pantallas y equipo de sonido

Los tres hombres van a permanecer en prisión preventiva justificada y la investigación complementaria por la quema del ring tendrá un plazo de cuatro meses.

De acuerdo con las autoridades, también enfrentarán cargos por daños adicionales como afectaciones a equipo de sonido, pantallas, iluminación, sillas y otros bienes instalados para el espectáculo de box.

La quema del ring y daños al evento habrían sido en represalia contra un grupo contrario. También se les acusa de abrir fuego en presencia de civiles.