El Gobierno de Veracruz por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle impulsa la modernización del transporte público en Veracruz mediante la puesta en marcha de cinco servicios urbanos: Ulúa, Papaloapan, Quetzalli, Totonaco y próximamente Atenas, con un esquema de operación que busca mejorar la movilidad sin generar deuda para el estado.

La gobernadora Rocío Nahle García instruyó, desde el inicio de su administración, al Fideicomiso para la Modernización del Sistema de Transporte Público de Pasajeros mejorar el servicio que se brinda a la población, bajo la premisa de no recurrir al endeudamiento.

Nuevos transportes en Veracruz (cortesía)

Cinco servicios de transporte operan en Veracruz

Actualmente, los servicios de transporte público se distribuyen en distintas regiones del estado: servicio Ulúa en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; servicio Quetzalli en Coatzacoalcos-Minatitlán; servicio Papaloapan en Carlos A. Carrillo-Cosamaloapan, y servicio Totonaco en Poza Rica-Tihuatlán.

En la capital estatal, el servicio Atenas comenzará sus recorridos el próximo 23 de noviembre, con 60 unidades que circularán por rutas interconectadas. Para su operación se estableció un sistema multimodal con precios especiales para la población mediante pases por día.

Nuevos transportes en Veracruz (cortesía)

Atenas busca atender a más de 900 mil personas al mes

El nuevo servicio cubrirá la zona conurbada de Xalapa-Banderilla-Emiliano Zapata, donde se concentran al menos 44 mil estudiantes de nivel superior y más de 70 mil adultos mayores.

Con su puesta en marcha, el Gobierno estatal espera atender las necesidades de transporte urbano de más de 900 mil personas mensualmente.

La gobernadora Rocío Nahle afirmó que los avances en movilidad alcanzados durante el primer año de su administración representan un cambio respecto a las décadas anteriores.

En un año se ha avanzado en la movilidad en Veracruz, lo que se avanzó en décadas, eso habla de darle servicio de calidad a la población. Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz

Gobierno estatal plantea transporte sin deuda

Los cinco servicios, Atenas, Ulúa, Totonaco, Papaloapan y Quetzalli, están concentrados en un organismo público descentralizado. Los recursos obtenidos por su operación se distribuirán entre la compra de combustible, el pago de salarios, el mantenimiento y el Fideicomiso para recuperar la inversión.

El gobernador Nahle García explicó que el modelo busca mantener el control público de la operación y evitar costos de financiamiento. Sobre este esquema, señaló:

Es un gran sistema el que implementamos, aquí no se comparte con privados, aquí no hay deuda para que se vaya al gasto, no hay costo de financiamiento, es 0.1, por eso nos permite dar este servicio, dar buen precio y seguir adquiriendo unidades. Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz

Nuevos transportes en Veracruz (cortesía)

La mandataria también destacó las oportunidades laborales que representan estos servicios para hombres y mujeres que trabajan como conductores, quienes reciben salarios de más de 25 mil pesos mensuales.

Con estos proyectos, el Gobierno estatal mantiene su estrategia de ampliar y mejorar el transporte público en Xalapa y otras regiones de Veracruz, mediante un modelo que, de acuerdo con la administración, permite renovar unidades y ofrecer el servicio sin recurrir a deuda pública.