La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Veracruz puso en marcha un operativo especial en Poza Rica tras registrarse el incendio de varios vehículos en el municipio.

Así lo informó la dependencia estatal por medio de un comunicado, en el que resaltó que las acciones se implementaron el miércoles 18 de noviembre para dar con los presuntos responsables.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), desplegó un operativo en Poza Rica para localizar a los presuntos responsables de los hechos registrados durante las primeras horas de este miércoles. SSP de Veracruz

Cabe destacar que más temprano se reportó el incendio de tres vehículos, así como la presencia de objetos ponchallantas no solo en Poza Rica, sino en Papantla, Cazones y Tihuatlán.

Despliegan operativo de seguridad en Poza Rica ante violencia

La mañana del miércoles 18 de noviembre se registraron diversos hechos violentos en Poza Rica, Veracruz, pues se reportó el incendio de al menos tres vehículos en el municipio.

Ante los hechos, la SSP estatal dio a conocer que se desplegó un operativo de seguridad especial en la zona de los hechos, en el que participan fuerzas federales y municipales.

Quema de vehículos en Poza Rica (Especial )

En torno a las acciones que se implementan en la zona norte de Veracruz, la dependencia refirió que se pusieron en marcha con el objetivo principal de ubicar a los responsables de los incidentes.

La SSP detalló en su comunicado que mantiene activo el operativo por medio de constantes recorridos en la periferia de la ciudad de Poza Rica en el que participan los diversos agentes.

Hasta el momento de la publicación de este contenido, no se han reportado personas lesionadas, pues solo se registraron daños en los neumáticos de algunos vehículos.

Poza Rica amaneció entre bloqueos y quema de vehículos

Habitantes de Poza Rica vivieron una mañana tensa este 18 de noviembre debido a que se registraron bloqueos y quema de vehículos en accesos clave de la ciudad.

En torno a los incidentes registrados antes de las 8 de la mañana, se reveló que tres vehículos fueronquemados en el Puente Cazones 1 y 2 y en la carretera Poza Rica-Cazones.

Los conductores fueron obligados a bajar de sus unidades tras la colocación de ponchallantas y luego los vehículos fueron incendiados para bloquear el paso.

A pesar de lo ocurrido, la información establece que no hubo víctimas mortales ni personas lesionadas, aunque tampoco se ha informado sobre detenciones.

En torno a los motivos detrás de los incidentes violentos, tampoco se ha emitido información oficial, por lo que se desconoce cuál es la causa de los ataques.