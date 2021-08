Separan a maestro misógino y homofóbico de la Universidad de Veracruz

México.- Mauricio Pavón , el profesor que fue denunciado por misógino y homofóbico, fue separado de la Universidad de Veracruz.

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad de Veracruz informó a través de un comunicado que darán asesoría y acompañamiento a las víctimas, con perspectiva de género.

Tras difundirse un video en el que el profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad de Veracruz Mauricio Pavón realizó comentarios misóginos y homofóbicos en una clase en línea, la escuela decidió separarlo del cargo.

En un primero comunicado del 18 de agosto la Universidad de Veracruz dijo que rechaza la misoginia, homofobia y las expresiones de odio.

Ayer 19 de agosto la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad de Veracruz emitió un comunicado en el que informó de la separación como profesor a Mauricio Pavón y en su lugar pondrá a maestro preparados.

Agregó que tomaron medidas para proteger a las personas afectadas y acompañamiento a las víctimas con perspectiva de género.

Un video en redes sociales evidenció al profesor Mauricio Pavón de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad de Veracruz por comentario misóginos y homofóbicos.

Primero se refirió a las relaciones homosexuales a la que llamó “marranada” y para agregar dijo que el aborto era una “masacre”.

“Ahora se les permite hombre con hombre y mujer con mujer, yo estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, cochinadas y porquerías... Estoy hablando con adultos, porque no me parece que, a algún ser, que no se puede defender, sea masacrado”.

Mauricio Pavón