El profesor Alfonso Reyes Portugal de la Universidad Panamericana cuestionó a alumnas por faltar y pidió a sus compañeros no pasarles la tarea

México.- Un maestro de la Universidad Panamericana dijo que es discriminatorio que las alumnas pudieran faltar a clases como parte de la conmemoración del Día Internacional de la mujer, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

En una clase, el profesor Alfonso Reyes Portugal, también notario público número 162 de la Ciudad de México (CDMX), cuestionó a sus alumnos acerca de cuándo es el día de los hombres y preguntó dónde está la equidad. Todo comenzó cuando iba a dejar una tarea y mostró su molestia por la ausencia de las alumnas.

“Voy a hacer un pregunta bastante justa, equitativa y constitucional ¿Cuándo es el día de los hombres? ¿Cuándo tienen ustedes derecho a faltar sin que se les ponga falta? ¿Dónde está la equidad?¿Cuándo es el día del varón?” Alfonso Reyes Portugal

Profesor de la Universidad Panamericana hace comentarios machistas y acusa discriminación

Un alumno le respondió que el día de los hombres es el 19 de noviembre, el profesor destacó que a ellos no se le permitiría faltar a sus actividades y que le parece discriminatorio. Finalmente, pidió que no les pasaran la tarea a las alumnas que faltaron a su clase.

“Y nos van a dar chance ese día de faltar, de echar desmadre y vomitar, ponernos briagos (un joven responde que no) Entonces por qué pueden faltar, parece esto discriminatorio, no están viendo como gatos de bajo pelaje. No les pasen la tarea, para que no la hagan” Alfonso Reyes Portugal

El #9M paramos para intentar crear consciencia en la sociedad de que nosotras importamos. Para esto necesitamos apoyo de la educación que brindan nuestras familias, amigos y profesores. Que decepción que una universidad prestigiosa como la @UPMexico tenga profesores así: pic.twitter.com/VhwuO6AroR — FeminoticiasMexico (@feminoticias) — FeminoticiasMexico (@feminoticias) March 10, 2021

Acusan al profesor de promover la misoginia en clase

La actitud del profesor de la Universidad Panamericana causó indignación en las mujeres y en las alumnas de la institución, quienes lo acusaron de no tener empatía con la violencia hacia las mujeres y de promover la misoginia desde el aula escolar.

@UPMexico Como ACTUAL estudiante de la UP, me apena muchísimo decir que hoy, no siento ningún respeto por el “honorable” notario Alfonso Gómez Portugal. Que falta de respeto y empatía, además de misógino. Espero que como tanto profesan sus valores, TOMEN CARTAS EN EL ASUNTO — Pilar (@pilizf) — Pilar (@pilizf) March 11, 2021

Universidad Panamericana respaldó a profesoras y alumnas para faltar

Desde el pasado 5 de marzo, la Universidad Panamericana respaldó la decisión de las alumnas y profesoras de sumarse al paro del 9 de marzo “Un día sin nosotras”, una actividad convocada por colectivas feministas.

La Universidad Panamericana destacó que respalda el esfuerzo social para erradicar la violencia contra las mujeres. Por ello, las mujeres no tendrían que justificar su ausencia en la institución educativa.