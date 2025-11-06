A tres días de haber sido reportado como desaparecido, autoridades dieron con el paradero de Lázaro Francisco Luria, quien fuese alcalde del municipio de Chinameca, Veracruz.

Lázaro Francisco Luria fue hallado sin vida entre sembradíos de maíz, pero ¿quién era él? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el exalcalde de Chinameca.

¿Quién fue Lázaro Francisco Luria?

Lázaro Francisco Luria fue alcalde del municipio de Chinameca, Veracruz, entre los años 2012 y 2013.

En junio de 2012 fue llamado por el Congreso del Estado de Veracruz, para suplir a Martín Padua Zúñiga, alcalde de Chinameca en ese momento.

Padua Zúñica fue destituido por presuntos nexos con la delincuencia organizada, específicamente por su vínculo con el cártel de Los Zetas.

Lázaro Francisco Luria, el alcalde suplente, asumió el cargo hasta 2013, posteriormente dejó la política para dedicarse a negocios personales. Mantuvo su vida personal en bajo perfil.

Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca secuestrado, fue hallado sin vida (Especial)

¿Qué edad tenía Lázaro Francisco Luria?

Lázaro Francisco Luria, originario de Chinameca, nació el 17 de diciembre de 1947 por lo que tenía 78 años de edad.

¿Quién es la esposa de Lázaro Francisco Luria?

Lázaro Francisco Luria estaba casado con Silvio Luria Luria, de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal era Lázaro Francisco Luria?

Lázaro Francisco Luria pertenecía al signo zodiacal de sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Lázaro Francisco Luria?

Lázaro Francisco Luria tuvo hijos con su esposa Silvio Luria, ellos son:

Jacinto

Leonor

Beatriz

Francisco

Rubicelia Francisco

¿Qué estudió Lázaro Francisco Luria?

Se desconoce el grado de estudios que tenía Lázaro Francisco Luria.

¿En qué trabajó Lázaro Francisco Luria?

Lázaro Francisco Luria fue alcalde suplente de Chinameca por el Partido de Acción Nacional (PAN) en 2012 y 2013.

Al termino de su administración se dedicó a negocios personales, ubicados en la zona sur de Veracruz.

Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca, es encontrado muerto

La mañana del 5 de noviembre, Lázaro Francisco Luria fue encontrado sin vida en sembradíos de maíz dentro de un predio del municipio de Oteapan, Veracruz.

Habitantes de Oteapan alertaron a las autoridades sobre el cuerpo de un hombre con signos de violencia.

El hombre sin vida fue identificado como Lázaro Francisco Luria, quien fue reportado como desaparecido por su familia, tres días antes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz acordonó la zona, llamó a Semefo para trasladar el cadáver y abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables del crimen.

Sus restos mortales están siendo velados en calle Mariano Abasolo #3, Barrio Cruz Verde en Chinameca, Veracruz.

Primeros reportes indican que al exalcalde de Chinameca le cortaron el cuello con un arma blanca y posteriormente lo abandonaron.

Se presume que sus asesinos cobraron miles de pesos a la familia del político a cambio de su libertad; no obstante, no cumplieron su palabra.