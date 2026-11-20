La Cámara de Diputados rechazó las propuestas presentadas por trabajadores jubilados con las que buscaban recuperar el apoyo económico que entregaba el recinto legislativo.

Esto provocó que un grupo de trabajadores jubilados bloquearan todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, exigiendo que fueran atendidas sus demandas.

Cámara de Diputados ofrece finiquito a trabajadores jubilados; rechazan propuesta y mantendrán protestas

El conflicto tiene su origen en el reclamo de unos 400 extrabajadores para recuperar un beneficio económico mensual de casi 12 mil pesos, contemplado en sus condiciones de trabajo y suspendido desde abril 2026 con el argumento de insuficiencia presupuestaria.

Pese a que la vocería de los jubilados presentó tres alternativas de solución, la Secretaría General rechazó los planteamientos.

En cambio, ofreció únicamente un pago único de finiquito de entre 50 mil y 52 mil pesos por persona, equivalente a casi 5 meses de apoyo.

Cámara de Diputados (ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM / Estrella Josento)

Ante ello, los trabajadores jubilados descartaron aceptar este ofrecimiento, reiterando su intención para recuperar el apoyo mensual.

Las autoridades de la Cámara sostuvieron que existen impedimentos legales y económicos para restablecer el apoyo, y señalaron que se mantendrá la disposición al diálogo sin recurrir a la fuerza pública.

No obstante, los trabajadores jubilados manifestaron que el cerco a San Lázaro continuará de forma indefinida hasta obtener una respuesta favorable en estricto apego a sus derechos laborales.