Ante el caso de homicidio de Francisco Javier Zepeda, familiar de Miguel Layún, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García reveló que ya hay una persona detenida.

Cabe destacar que la tarde de ayer domingo 25 de junio, autoridades del estado de Veracruz encontraron el municipio de Nogales, el cuerpo sin vida del catedrático jubilado.

Al reportarse el caso, el futbolista profesional del Club América, Miguel Layún , reveló en sus redes sociales que Francisco Javier Zepeda era su familiar, por lo cual lamentó los hechos.

En ese sentido, Cuitláhuac García descartó que el homicidio se haya tratado de una ejecución, un crimen de odio o intento de asalto, sino que insistió, fue un caso de índole personal.

“Les informamos que ya está detenido el presunto responsable y es un asunto meramente personal, no fue ejecución, no fue crimen de odio, no fue intento de asalto, es una cuestión del ámbito personal de él, pero está detenido el responsable y está puesto ante la autoridad competente y se va a hacer justicia”

Cuitláhuac García