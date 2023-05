Felipe y Rey David regresaban de una fiesta y dejar a sus familiares cuando fueron golpeados por homofobia por policías estatales de Veracruz. Ahora recibieron una llamada intimidatoria para acudir a hacer supuestas declaraciones que no corresponden al proceso formal que llevan ante las autoridades, lo que les ha causado temor.

Felipe Isaías indicó que ya presentaron la denuncia y tienen el número de patrulla así como las caras de los dos policías que les golpearon, por lo que están esperando a que la FGE realice los avances necesarios.

Sin embargo en el proceso de la FGE de Veracruz ya recibieron una llamada donde le exigían acudir a otros sitios a presuntamente rendir declaraciones.

Felipe relató el 23 de mayo que ellos se encontraban esperando un taxi en la madrugada del jueves 18 en una zona popular de Veracruz, cuando llegó la patrulla y comenzó una de las denominadas revisiones de rutina para quitarles el dinero y golpearlos.

Él terminó con dientes fracturados, costillas dañadas y múltiples hematomas en los ojos, cara y manos mientras que Rey David con algunos daños menores producto de los golpes.

“Pensaron que me habían matado, huyeron, a él lo tenían sometido no le dejaron que me defendiera, cuando se dieron cuenta que según ya me habían matado porque pensaban eso, avientan a él a media calle sobre el pavimento y él corre a auxiliarme, yo no reaccionaba (…) llegaron a agredirnos y a robarnos porque fue lo que hicieron, robarnos el dinero, traía una pulsera de oro y una cadena de plata”

Felipe, víctima de homofobia y abuso policial