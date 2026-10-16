Cristina Ramos, doctora del IMSS-Bienestar en Coatzacoalcos, Veracruz, fue hallada muerta en su domicilio; Fiscalía General del Estado investiga posible feminicidio.

Acorde con lo dado a conocer, familiares de la doctora Cristina Ramos habían reportado su desaparición previamente, ya que no podían comunicarse con ella.

La Fiscalía de Veracruz investigaría delitos sexuales, así como el posible feminicidio por parte de quien fue la pareja sentimental de Cristina Ramos.

Matan a Cristina Ramos, doctora del IMSS-Bienestar en Coatzacoalcos, Veracruz

La tarde de este jueves 15 de octubre, Cristina Ramos, doctora del IMSS-Bienestar, fue hallada muerta en su domicilio en Coatzacoalcos, Veracruz, con huellas de violencia.

Tras las que serían varias horas desaparecida, como reportaron sus familiares, el cuerpo de la doctora Cristina Ramos fue hallado con múltiples heridas de arma blanca.

Al fraccionamiento Santa Cecilia acudieron elementos de la Policía Ministerial y el Servicio Médico Forense que hizo el levantamiento del cuerpo, junto a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

De momento, las autoridades de Veracruz no han dado más información sobre el posible feminicidio, de quien trabajaba en el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos.

Posterior a darse a conocer la muerte de la doctora Cristina Ramos, la coordinación del IMSS-Bienestar en Veracruz lamentó el asesinato de quien señalan, dejó huella mediante su vocación de servicio.

Matan a Cristina Ramos, doctora del IMSS en Coatzacoalcos; investigan posible feminicidio (IMSS Bienestar Veracruz)

Fiscalía de Veracruz investiga posible feminicidio de Cristina Ramos e investiga a su expareja

De momento, la Fiscalía de Veracruz no se ha pronunciado sobre las posibles líneas de investigación en el que podría ser el feminicidio de Cristina Ramos, lo que dependerá si existen razones suficientes.

Sin embargo, de manera extraoficial, se apunta a la expareja sentimental de Cristina Ramos, con quien habría terminado recientemente y que tiene antecedentes de violencia en su contra.

Versiones apuntan que Cristina Ramos era acosada por su expareja, quien estaría siendo buscado por las autoridades de Veracruz, como primer sospechoso.