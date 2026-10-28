Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos por el presunto feminicida de Cristina Ramos

La Fiscalía General del estado de Veracruz dio a conocer que ofrece 350 mil pesos por información que permita lograr la detención del presunto feminicida de Cristina Ramos.

De acuerdo con las autoridades, se trata de Lenin Salvador Córdova Pérez, expareja sentimental de Cristina Ramos, contra quien existe una orden de aprehensión por el crimen cometido en el municipio de Coatzacoalcos.

Las indagatorias apuntan a que el ataque ocurrió el 15 de octubre, al interior de la vivienda de la profesional, situada en el puerto de Coatzacoalcos.

Fiscalía de Veracruz busca al presunto feminicida de Cristina Ramos; huyó tras cometer el crimen

La Fiscalía de Veracruz solicitó el apoyo de la ciudadanía para que brinde información que permita la localización de Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto feminicida de Cristina Ramos.

Asimismo, también ofrecen 350 mil pesos de recompensa para ubicar a Lenin Yuri Córdova Santana, padre del principal sospechoso, acusado de haber facilitado su huida y escapar juntos tras cometer el crimen.

Respecto al padre del agresor, las autoridades acreditan el delito de encubrimiento en la aplicación de las reformas normativas conocidas popularmente como Ley Montse.

De esta manera, la Fiscalía de Veracruz ofrece una suma total de 700 mil pesos oficializada mediante los acuerdos institucionales 174/2026 y 175/2026.

Para ello, se difundió sus fichas de búsqueda e imágenes correspondientes, disponiendo para la ciudadanía la línea telefónica 800 890 68 63 y la cuenta electrónica recompensas@fiscaliaveracruz.gob.mx para recibir información.