Muerte de Tatiana Vanessa Almanza García será investigado por la Fiscalía de San Luis Potosí como feminicidio; ya hay un detenido y es investigado por este delito y desaparición forzada.

La fiscal María Manuela García Cázares expresó que la muerte de Tatiana Vanessa se investigó inicialmente como desaparición forzada, pero pruebas determinaron que se debía indagar bajo el protocolo de feminicidio.

El sospechoso de la muerte de Tatiana Vanessa buscaba huir a Tamaulipas y su siguiente audiencia será el sábado 12 de septiembre por feminicidio y desaparición forzada.

Fiscalía de San Luis Potosí investiga muerte de Tatiana Vanessa como feminicidio

Tatiana Vanessa fue reportada como desaparecida el pasado 25 de agosto, luego de que se trasladara de la CDMX a San Luis Potosí por cuestiones de trabajo.

La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó su muerte a inicios de septiembre, luego de que su cuerpo fuera localizado en Villa de Reyes y fuera identificado por un familiar.

Maria Manuela García Cázares mencionó que Tatiana Vanessa habría sido asesinada en lugar ubicado sobre la carretera 57 en San Luis Potosí y el caso fue reclasificado como feminicidio.

Videos de seguridad que muestran a un sospechoso, identificado como Juan ’N’, saliendo de este lugar y presuntamente trasladando el cuerpo de la joven de 32 años.

Tatiana Vanessa (Facebook/Jóvenes Buscadores de México)

Presunto feminicida de Tatiana Vanessa quiso escapar a Tamaulipas

El sospechoso de la muerte de Tatiana Vanessa, es originario de Tamaulipas y buscaba huir a este estado tras presuntamente cometer el feminicidio.

Investigaciones de la Fiscalía de San Luis Potosí determinaron que Juan ’N’ habría estrangulado a Tatiana Vanessa y posteriormente trasladó su cuerpo al municipio de Villa de Reyes.

Juan ’N’ quitó las placas de su auto mientras trasladaba el cuerpo de Tatiana Vanessa, con la intención de que no fuera identificado por las autoridades.

El sospechoso es investigado por feminicidio y desaparición forzada, por lo que su audiencia será el sábado 12 de septiembre.

Por otro lado, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí será quien supervice el traslado del cuerpo de Tatiana Vanessa a colombia.