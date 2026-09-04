El caso de Paola Buenrostro dio un nuevo giro a casi 10 años de su asesinato. Un juez de control determinó reclasificar el delito de transfeminicidio a feminicidio y vinculó a proceso a Arturo Delgadillo, señalado como presunto responsable de su muerte.

La decisión en el caso de Paola Buenrostro ocurre después de que colectivos y activistas trans exigieran que el crimen fuera investigado con perspectiva de género; cabe recordar que Arturo Delgadillo fue detenido a finales de agosto 2026 en Nicolás Romero, Estado de México, tras permanecer prófugo durante años.

Kenya Cuevas: “Es un día histórico para las personas trans”

Kenya Cuevas, activista y amiga de Paola Buenrostro, celebró la resolución judicial tras ser reclasificado como feminicidio, y aseguró que representa un momento histórico para las personas trans en México y CDMX, así como su acceso a la justicia.

El asesinato de Paola Buenrostro ocurrió el 30 de septiembre de 2016 en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y el caso fue reconocido posteriormente como transfeminicidio y se convirtió en un referente de la lucha por los derechos de las mujeres trans.

Caso de Paola Buenrostro (ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

La reclasificación a feminicidio también ocurre en un contexto marcado por la exigencia de reconocer la violencia específica que enfrentan las personas trans.

En 2024, el caso de Paola Buenrostro impulsó la llamada Ley Paola Buenrostro, que incorporó el transfeminicidio al Código Penal de la Ciudad de México.

Con la vinculación a proceso, Arturo Delgadillo continuará enfrentando el procedimiento penal por el asesinato de Paola Buenrostro, mientras activistas esperan que el caso avance hacia una resolución que garantice justicia y evite que quede nuevamente en la impunidad.