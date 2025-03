Jorge Winckler Ortiz, ex fiscal de Veracruz que fue acusado de tortura, fue vinculado a proceso.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de Veracruz informó que, a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jorge Winckler Ortiz, ex fiscal estatal.

Tras cerca de 20 horas de audiencia, el juez Antonio Zarur Ahumada, del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, resolvió que existen suficientes pruebas para continuar con el proceso en contra del ex fiscal.

Jorge Winckler. Reclamos. (Alberto Roa/Cuartoscuro)

Jorge Winckler Ortiz, ex fiscal de Veracruz, se quedará un año en la cárcel tras ser vinculado a proceso

Al confirmar su vinculación a proceso, el juez Antonio Zarur ratificó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 115/2025 contra Jorge Winckler Ortiz.

El tiempo establecido para la investigación complementaria se especificó en 3 meses.

De forma preliminar, Winckler se quedará en el penal de Pacho Viejo, a la espera de que la Dirección de Readaptación Social del gobierno de Veracruz determine cuál será el penal donde permanecerá durante el periodo de prisión preventiva.

Jorge Winckler Ortiz, ex fiscal de Veracruz, torturó con música a alto volumen a la víctima

La Fiscalía de Veracruz señaló que el ex fiscal Jorge Winckler Ortiz fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de tortura, en agravio de Gerardo Aguirre Garza, ex director de Servicios Periciales de Veracruz. Los hechos ocurrieron en mayo de 2018.

Gerardo Aguirre Garza fue sometido tortura en el reclusorio de Pacho Viejo, donde fue expuesto a música a alto volumen de manera continua, para privarlo del sueño y presionarlo para obtener declaraciones sobre otros ex funcionarios.

También ha sido acusado de los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro cometidos durante su gestión entre 2016 y 2019.

Los cargos se deben a la presunta detención ilegal y tortura de Francisco Zárate Aviña, ex chofer del ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, para obtener información sobre la ubicación de su ex jefe. ​

Sin embargo, en marzo de 2024, un juez del Estado de México resolvió no vincular a proceso a Winckler por los delitos de desaparición forzada y secuestro.