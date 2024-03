Un Juez de Control del Estado de México resolvió no procesar a Jorge Winckler, ex titular de la Fiscalía General de Veracruz, por los delitos de desaparición forzada y secuestro.

El periodista Arturo Ángel comunicó que esta resolución se debió a que el juzgador determinó que no se puede sostener el caso de la Fiscalía de Cuitlahuac García.

Cabe recordar que la detención de Jorge Winckler aconteció el 22 de julio en 2022, cuando se le vinculó el delito de tortura cometido en mayo del 2018.

¿Jorge Winckler queda sin efectos? El acusado no saldrá de prisión

El periodista Arturo Ángel, a través de redes sociales, detalló que la tarde de este 9 de marzo un juez decidió no vincular a proceso a Jorge Winckler.

Sin embargo, precisó que el ex titular de la Fiscalía General de Veracruz no dejará la prisión, ello porque el gobierno veracruzano tuvo de manera exprés una nueva orden de arresto contra el ex fiscal.

Se precisa que la Fiscalia General de Veracruz ya anticipaba la resolución del juez, motivo por el que el gobierno de Cuitláhuac García obtuvo, hace unos días, una orden por los hechos de tortura.

La defensa de Jorge Winckler, de acuerdo con el periodista Arturo Ángel, prepara acciones para que este segundo proceso se desactive “ya que, de origen, acarrea los mismos vicios de improvisación política que el primero”.

En la parte final de su reporte indica que el juicio podría quedar sin efectos:

Parece cuestión de tiempo para que el exfiscal recupere su libertad. Arturo Ángel

Un juez del estado de México decidió NO vincular a proceso al exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler, por los delitos de tortura y secuestro por los cuales fue detenido hace casi dos años.



Juez concluye que el caso de la Fiscalía de @CuitlahuacGJ NO se sostiene... pic.twitter.com/v7gsNdZaGD — Arturo Ángel (@arturoangel20) March 9, 2024

¿De qué se le acusa a Jorge Winckler? Fue señalado por actos de tortura

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jorge Winckler, a quien señalaron del delito de tortura en el 2018.

Recién el pasado 16 de febrero de 2024, la Policía Ministerial y Elementos de la UECS Veracruz, en coordinación con la del Estado de México, arrestaron nuevamente a Jorge Winckler.

La FGE Veracruz indicó que Jorge Winckler fue señalado como el presunto responsable del delito de tortura, cuando ocupaba el cargo de Fiscal General del Estado, en mayo del 2018.

Se le acusa de haber torturado a Francisco Zárate Aviña, escolta del exfiscal Luis Ángel Bravo, a quien sometió para obtener información del paradero de su entonces jefe.