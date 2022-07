Tras casi tres años de permanecer prófugo de la justicia , el ex fiscal general del Estado de Veracruz, Jorge Winckler, fue detenido este lunes 25 de julio en Puerto Escondido, Oaxaca.

Jorge Winckler es acusado por presuntamente haber cometido el delito de desaparición forzada y al menos otros dos delitos del fuero común.

De acuerdo con medios locales, autoridades detuvieron al ex fiscal de Veracruz, por lo que primero se procedió a certificar su estado de salud, después se confirmó que se trata de Jorge Winckler, y posteriormente, será trasladado a Veracruz.

En conferencia de prensa de este 25 de julio, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, indicó que todavía no ha sido notificado sobre la presunta detención de Jorge Winckler.

“El gobierno del estado va a esperar la información sobre este caso que pudiera hacer pública la Fiscalía del Estado de Veracruz” dijo Cuitláhuac García.

Confirman detención de Jorge Winckler, ex fiscal de Veracruz, en Oaxaca

Autoridades ministeriales confirmaron la detención de Jorge Winckler Ortiz, ex fiscal de Veracruz, en Oaxaca.

Según las autoridades, Jorge Wincker fue detenido en la mañana de este lunes en un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Veracruz y Fiscalía de Oaxaca, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se prevé que en las próximas horas sea trasladado y presentado ante autoridades veracruzanas , donde será imputado. Asimismo, se espera que su audiencia inicial se lleve a cabo en los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec.

Jorge Winckler había sido visto por última vez el 3 de septiembre de 2019, luego de que diputados locales decidieron separarlo de manera definitiva de su cargo como fiscal de Veracruz, al no haber acreditado los exámenes de control y confianza.

¿De qué se le acusa al ex fiscal de Veracruz? Jorge Wickler Ortiz es acusado por su probable participación en la desaparición forzada en contra de Francisco ”N” , ex jefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte.

En la orden de aprehensión, también se incluye a los ex policías ministeriales:

Roberto Mora Mil

Sergio García

Uriel Rodrigo González