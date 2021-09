Habitantes de Veracruz se pelean en redes sociales por un Oxxo

En Veracruz, habitantes de las localidades de Sihuapan y Calería se pelearon en redes sociales por la ubicación de una tienda Oxxo.

Se trata de la nueva sucursal ubicada en los límites de las localidades de Sihuapan y Calería en el municipio de San Andrés Tuxtla de la región de los Tuxtlas de Veracruz.

De acuerdo a un habitante de Calería, “geográficamente y según las medidas que están puestas por la comunidad”, la ubicación del Oxxo está en los límites de lo que corresponde a Calería, está “muy pegado con Sihuapan”.

“La gente trae un debate ahí en las redes de si pertenece a Calería, de si pertenece a Sihuapan, porque el ticket marca como Sihuapan, pero los límites son Calería”, comentó en entrevista para un medio local.

De acuerdo al mapa de la localidad, la nueva tienda Oxxo se encuentra en la Avenida Tabamex, con la calle Eduardo Turrent Rosas, justamente en el límite de ambas localidades.

Incluso, en Google Maps, ese Oxxo aparece como “Oxxo Calería”.

¿Qué dijeron los usuarios sobre el Oxxo entre Sihuapan y Calería?

Por la ubicación de este Oxxo, diversos usuarios de redes sociales discutieron sobre a qué localidad pertenece la tienda.

Un usuario afirmó que el Oxxo está justamente en la frontera de Sihuapan y Calería. “Está en la frontera no es de aquí ni de haya”, dijo.

En este sentido, planteó que no existe un mapa verídico tanto de Sihuapan como de Calería.

Incluso, señaló que hay gente de ciertas colonias que tienen credencial de Calería, pero son de Sihuapan.

“A ciencia cierta aún no hay mapa verídico de Sihuapan y Caleria si no pregúntenle a los de las colonia la finca y esperanza. Tienen credencial de Caleria pero son Sihuapan”, comentó el internauta.

Otro usuario bromeó con ironía sobre el debate que la ubicación de este Oxxo generó. “No he podido dormir tratando de encontrar la respuesta. To be or not to be, this Is the question”, expresó.

Por otro lado, hubo quien sostuvo que lo verdaderamente importante es que ambas localidades se benefician de tener una tienda Oxxo a su alcance.

“Lo que importa es que 2 o más pueblos se benefician de los servicios Oxxo”, manifestó.

Mientras que otro aprovechó para recordar que la gente no debe dejar de comprar en las tiendas locales.

“Hay que consumir a esas familias que necesitan para pagar luz, agua y comer tal vez y una tienda oxxo para empezar ya tienen tratos con los bancos”, agregó.

meme Oxxo (Especial)