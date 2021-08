Gracias a su gran parecido a Vicente Fernández, tanto en apariencia como en voz, un trabajador del OXXO se volvió famoso en redes sociales.

Fue en el 2018 cuanto este doble de Vicente Fernández se volvió tendencia por su gran parecido con el cantante; incluso, el trabajador del OXXO mostró su talento con cantante.

En un video difundido en diferentes plataformas, se puede ver a este gemelo de Vicente Fernández interpretar el tema ‘Deja que Salga la Luna’.

Sin embargo, gracias al medio ‘Debate’, el Vicente Fernández del OXXO recuperó su fama en las redes sociales.

Por medio de un video publicado en la cuenta de Facebook ‘Debate’, se puede ver nuevamente al Vicente Fernández del OXXO cantando un nuevo tema.

En el video, este trabajador conocido como el Vicente Fernández del OXXO comentó que su nombre verdadero es Raúl Uribe y viven en Los Mochis, Sinaloa.

Durante la entrevista para el medio ‘Debate’, Raúl Uribe comentó que desde el 2009 comenzaron a compararlo con Vicente Fernández.

“Desde el 2009 todos mis amigos me empezaron a decir Chente, ya no me decían por mi nombre, pero la cantada ya viene de muchos años”

Raúl Uribe