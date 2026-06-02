Enfermeras de Veracruz piden a Claudia Sheinbaum eliminar la cofia obligatoria del uniforme hospitalario, argumentando que es un accesorio antihigiénico y obsoleto.

Al escuchar la petición, Claudia Sheinbaum solicitó que se consulte con los trabajadores de la salud la normativa que exige esta prenda exclusivamente a las mujeres.

“También que se consulte a los y las trabajadores de la salud, sobre todo a las enfermeras, para ver qué opinan” Claudia Sheinbaum

Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre la petición de enfermeras de Veracruz para dejar el uso de la cofia

Durante su conferencia de prensa del 2 de junio, Claudia Sheinbaum respondió a la petición sobre la obligatoriedad de la cofia en el sector salud.

Al escuchar la petición de las enfermeras de Veracruz, Claudia Sheinbaum pidió que se realizará una consulta para conocer la opinión de los trabajadores de la salud.

Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de que se revisen los reglamentos internos que actualmente exigen el uso de la cofia, evaluando si esta prenda debe mantenerse o desaparecer de forma definitiva.

La solicitud presentada ante Claudia Sheinbaum argumenta que la cofia es un accesorio antihigiénico, que puede propagar microorganismos.

Además, enfermeras de Veracruz creen que fomenta la inequidad de género, ya que su uso suele ser obligatorio únicamente para las mujeres.

Se mencionó el costo económico que representa para las estudiantes y trabajadoras frente a su cuestionable utilidad médica actual.

Enfermeras de Veracruz solicitan dejar el uso de la cofia

De acuerdo con los argumentos presentados por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Estado de Veracruz, la cofia representa un riesgo sanitario.

Principalmente porque puede actuar como un vehículo para la propagación de microorganismos dentro de las áreas clínicas.

Señalan que existen factores específicos que comprometen la higiene de la cofia en el sector salud:

Contaminación externa: Al ser una pieza que las profesionales suelen transportar desde sus hogares hasta los centros de salud, la cofia puede contaminarse durante el trayecto fuera del entorno controlado del hospital. Manipulación inadecuada: Si la prenda se toca o se acomoda sin seguir medidas estrictas de higiene, puede albergar y transferir bacterias u otros patógenos a zonas críticas. Diseño ineficiente: Originalmente, la cofia servía para cubrir totalmente el cabello y evitar que fuera una fuente de suciedad; sin embargo, los diseños actuales son pequeños tocados que solo cubren una parte de la cabeza, por lo que han perdido su función sanitaria real

Debido a estos factores, las enfermeras de Veracruz sostienen que la obligatoriedad de la cofia contradice los protocolos modernos de control de infecciones en los hospitales.