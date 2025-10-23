Desde el pasado miércoles 22 de octubre se oficializó que enfermeras y pasantes de cinco licenciaturas de salud podrán expedir recetas de medicamentos en México.

Dicho decreto fue enviado por la Secretaría de Salud y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición del martes 21 de octubre.

Esto es acorde con el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, en donde señala a los profesionales que pueden prescribir medicamentos, ahora ajustándosela a las especificaciones de la Secretaría de Salud.

Diario Oficial de la Federación (DOF vía X)

Salud en México: enfermeras y pasantes ahora pueden expedir recetas de medicamentos

Desde el jueves 22 de octubre entró en vigor el acuerdo por el que determina que licenciados en enfermería y los pasantes en servicio social de las siguientes licenciaturas, podrán prescribir medicamentos:

Medicina

Medicina Homeopática

Cirujano Dentista

Medicina Veterinaria

Enfermería

Acorde con lo señalado los pasantes se ajustarán a las especificaciones determinadas por la Secretaría de Salud, y sólo de medicamentos en las fracciones III a VI del artículo 226 de la Ley General de Salud.

Igualmente, las recetas de medicamentos prescritas por enfermeros y pasantes se apegarán a los lineamientos internos del centro de atención y serán válidas ante cualquier farmacia legalmente instalada.

Pasantes y enfermeros podrán prescribir recetas de medicamentos (Captura de pantalla)

Este nuevo acuerdo deja sin efecto el acuerdo publicado en 2022 y tiene como motivo el Plan Nacional de Desarrollo, ya que se establece como prioridad el sistema de salud universal.