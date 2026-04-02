Alberto “N”, empresario secuestrado en Minatitlán, Veracruz, reapareció en un video de aproximadamente 28 segundos de duración, en el que se muestra custodiado por un grupo fuertemente armado.

“No me han pegado, me han dado de comer, me han dado de beber, estoy aquí porque compré producto” Alberto “N”, empresario secuestrado en Minatitlán,

Según el diario Reforma, el hombre afirmó encontrarse en buen estado de salud y señaló que su secuestro estuvo relacionado con la compra de producto robado, posiblemente en referencia a la adquisición de “huachicol”.

Empresario secuestrado en Minatitlán reaparece en video con grupo armado (Especial)

Reportan presunta liberación del empresario secuestrado en Minatitlán; autoridades no se han pronunciado

Aunque en redes se difundió su presunta liberación con vida, hasta el momento las autoridades no han informado oficialmente la situación del empresario secuestrado en Minatitlán.

Hace una semana, medios locales informaron que el empresario Alberto “N” fue sacado por la fuerza de su vivienda en el fraccionamiento Soto Innes, en Minatitlán, por un grupo de alrededor de 10 hombres armados.

Días después, el empresario reapareció en un video rodeado por sujetos encapuchados y con armas largas, en el cual afirmó estar bien y haber recibido alimentos y agua.

Sin embargo, destacó que el empresario admitió que compró “producto” y que fue un error al adquirirlo.

Incluso, mencionó a algunas personas con las que supuestamente realizaba sus operaciones comerciales.

Minatitlán en la mira por el delito de huachicol

En los últimos meses, el municipio de Minatitlán, Veracruz, ha estado en la mira por el delito de huachicol.

Recién en febrero, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por huachicol ante el decomiso de 82 mil litros de combustible robado.

Meses antes, en noviembre 2025, se aseguraron 250 mil litros y otros 900 mil encontrados en julio del mismo año en el estado.