Este viernes 20 de noviembre, una balacera interrumpió el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana en el municipio de Carlos A. Carrillo, ubicado en el estado de Veracruz.

Los disparos ocurrieron en las cercanías del campo deportivo Fernando Díaz Montalvo, sitio en el cual decenas de estudiantes, docentes y familias se encontraban reunidos para disfrutar de las actividades cívicas.

Dos detenidos y un muerto tras balacera que interrumpió desfile de la Revolución Mexicana en Veracruz

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz, confirmó que la balacera ocurrida en Carlos A. Carrillo dejó como saldo dos personas detenidas y un tercer agresor muerto.

De acuerdo con el reporte, los disparos se registraron cerca de las 13:20 horas, lo que generó temor entre los asistentes al desfile de la Revolución Mexicana.

Balacera interrumpe desfile de la Revolución Mexicana en municipio de Veracruz (Especial)

Autoridades precisaron que la balacera se originó durante un operativo, cuando agentes estatales acudieron a una vivienda que se presumía era utilizada como casa de seguridad por parte de criminales.

Al efectuar las revisiones correspondientes, hombres armados dispararon contra los agentes, quienes repelieron la agresión y lograron la captura de dos sospechosos.

De igual forma, durante las labores de seguridad se logró el aseguramiento de armas de fuego y equipo táctico, elementos que quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones pertinentes.

Se precisó que no se registraron civiles heridos, aunque varias personas fueron atendidas en el lugar luego de presentar crisis nerviosa por la balacera.