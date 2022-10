El pasado 17 de octubre un grupo de estudiantes de la escuela secundaria técnica no. 67 de Álamo, Temapache se intoxicó lo que generó alarma en las autoridades municipales y estatales.

Al menos 48 estudiantes resultaron intoxicados quienes fueron trasladados al Hospital General de Álamo, Veracruz, mientras se realizaron los estudios toxicológicos correspondientes para dar con el origen de este caso.

En estos estudios se hicieron análisis de orina y de alimentos para que pudieran determinar qué intoxicó a los jóvenes.

De acuerdo con el doctor Gerardo Díaz Morales, titular de la Secretaría de Salud de Veracruz en conferencia de prensa detalló que para atender esta emergencia a la secundaria se trasladaron diferentes especialistas en las áreas de la salud en:

Neurología

Infectología

Medicina interna

Entre los síntomas de alerta que presentaron los niños intoxicados fueron:

Dolor de cabeza

Náuseas

Mareo

Palpitaciones

Dolor en la zona peri abdominal

Vómito

Por estos síntomas fue que el área de vigilancia epidemiológica se dirigió a la escuela secundaria técnica no. 67 de Álamo para revisar estos casos, pero no se encontró ningún factor de riesgo ni un condicionante que lo estuviera haciendo.

Además de que ni el personal docente ni los administrativos presentaron algunos de estos síntomas.

Dan de alta a 43 estudiantes intoxicados de la secundaria de Álamo

Al no encontrar un origen en el ambiente las autoridades sanitarias de Veracruz decidieron elaborar las pruebas toxicológicas correspondientes, en específico de drogas a todos los estudiantes de esa secundaria, incluyendo pruebas en sangre.

Las que fueron mandadas para su análisis al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (InDRE), de las que se dieron de alta a 43 estudiantes, donde ninguno dio positivo a algún tipo de droga.

Al ser un caso parecido a los que se han presentado en los últimos días de intoxicaciones a estudiantes de secundaria pero en Chiapas, Gerardo Díaz Morales, dejó en claro que en Veracruz sí existe certeza de los diagnósticos.

Porque asegura que todas las pruebas toxicológicas han salido negativas, mientras que todas las pruebas de laboratorio comunes como la biometría química, las han hecho, porque están ante una búsqueda intencionada del factor que pudo ocasionarlo.

Aunque no aún no se determinan las causas de la intoxicación de los estudiantes, pues aún están en observación 5 niños más, quienes se reportan como estables, pero no se ha dado con el origen exacto de este hecho.

Gobierno de Veracruz indaga en las intoxicaciones a los estudiantes de secundaria en Álamo

Sobre una posible denuncia penal por este caso, Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz dijo que primero buscarán indagar en las intoxicaciones a los estudiantes de secundaria en Álamo.

Además de descartar hasta una psicosis colectiva de este hecho con más pruebas clínicas, hasta algunos de hipoglucemia.