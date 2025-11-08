El exgobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, no puede salir del país debido al proceso judicial por el caso de presunto desvío de recursos públicos en su paso como mandatario.

Así se establece en un oficio de la Dirección de Oficinas de Pasaportes en Chihuahua, que se emitió en respuesta a una solicitud de pasaporte que presentó el ex mandatario estatal.

“En esta Oficina de Pasaportes se encuentra en trámite una solicitud de expedición de pasaporte a nombre del ciudadano Javier Corral Jurado, quien manifestó tener un proceso judicial pendiente ante ese H. Juzgado” Dirección de Oficinas de Pasaportes en Chihuahua,

Javier Corral no puede salir de México por el proceso judicial en su contra

Por la investigación y proceso judicial que está en desarrollo por su presunta implicación en el delito de desvío de recursos públicos, el exgobernador Javier Corral no puede salir del país.

Sobre ello, en el oficio de la Dirección de Oficinas de Pasaportes en Chihuahua se indica que se inició un proceso de revisión de datos del ex mandatario, debido a que presentó una solicitud de pasaporte.

Como parte de la revisión, las autoridades solicitó al Poder Judicial que le entregara datos biográficos sobre Javier Corral, así como confirmar la existencia de una orden de aprehensión en su contra.

“Me permito solicitarle de la manera más atenta se sirva informar a esta Oficina si continúa vigente la misma medida judicial que se había informado con anterioridad respecto del citado ciudadano, o si la situación jurídica del mismo ha sido modificada" Dirección de Oficinas de Pasaportes en Chihuahua

De la misma forma, en el oficio fechado el 24 de octubre de 2025, se pide a las autoridades una respuesta urgente para proceder “en materia de expedición de pasaportes a personas con impedimentos judiciales para salir del país.”

Cabe resaltar que la solicitud de información sobre la investigación contra Javier Corral, se presentó por el proceso judicial por del delito de peculado agravado en perjuicio del erario estatal, con un monto de 98.6 millones de pesos.

Javier Corral (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿Por qué Javier Corral no puede salir de México? Exgobernador es acusado de esto

En julio de 2024, la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua inició un proceso por presunto desvío de recursos contra el exgobernador Javier Corral, por el que se le señala de diversas irregularidades como estas:

Contratación irregular de servicios, pues se acusa que recursos que habría desviado, fueron canalizados sin justificación técnica ni licitación pública al empresario Pedro López Elías

Uso de empresas fachada, ya que se afirma que trianguló recursos mediante empresas sin capacidad operativa real y vinculadas a consultorías o asesorías simuladas

Responsabilidad administrativa como superior jerárquico, debido a que se asegura que Javier Corral tenía pleno conocimiento de que funcionarios subordinados ejecutaron las operaciones financieras irregulares

Posible encubrimiento o uso político de recursos, pues se acusa que los fondos desviados fueron usados para fines políticos o personales, incluyendo campañas de comunicación