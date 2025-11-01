La mañana de este sábado 1 de noviembre de 2025 se informó sobre un incendio, provocado por un tren con materiales peligrosos que se descarriló en Tepetitlán, Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el pesado tren transportaba alcohol etílico, etanol, grano y vehículos, cuando sufrió un percance a la altura de la comunidad de La Loma, Tepetitlán.

El impacto provocó que los materiales peligrosos originaran un incendio de gran magnitud que pudo observarse desde varios municipios cercanos a Tepetitlán, Hidalgo.

Tren con materiales peligrosos se descarrila en Tepetitlán (Especial)

Autoridades confirman un herido por descarrilamiento de un tren con materiales peligrosos en Tepetitlán, Hidalgo

Alrededor de las 7:30 horas de la mañana se registró el descarrilamiento del tren con materiales peligrosos en Tepetitlán, Hidalgo, originando un incendio en uno de sus vagones que se propagó rápidamente.

Al respecto, Francisco Pérez, director de Protección Civil en Tepetitlán, informó que el fuego logró ser controlado en su totalidad, aunque el territorio tuvo que ser acordonado en un radio de 300 metros.

Sin embargo, también informaron que aún se investiga la posible liberación de gases tóxicos o inflamables en la zona.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, una persona resultó lesionada, aunque no informó más detalles al respecto.

Según medios locales, se trata de un elemento de seguridad privada que resultó con quemaduras de primer y segundo grado.

En tanto, otra persona no ha podido ser localizada, por lo que se cree quedó atrapada en las llamas.