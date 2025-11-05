Hoy martes 4 de noviembre de 2025 se reportó un fuerte incendio dentro de una bodega de cartón en la colonia Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los reportes, el fuego se originó en un depósito de al menos 300 metros cuadrados, ubicado entre las calles Francisco Villa y Felipe Ángeles.

Esto generó una movilización por parte de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de las CDMX, así como elementos de otras dependencias.

Fuerte incendio en Iztapalapa: bodega de cartón consumida por las llamas en la colonia Santa María Aztahuacán; bomberos controlaron las llamas

La noche de este martes se registró un incendio en la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, CDMX, el cual consumió un depósito de cartón.

Al sitio arribaron policías capitalinos para resguardar la zona, así como para permitir que el equipo de bomberos llevaran a cabo la extinción del fuego.

Reportes señalan que el fuego se originó cerca de las 18:30 horas, lo que generó llamas que alcanzaron varios metros de altura.

En primera instancia, vecinos intentaron ayudar a apagar las llamas, colaborando con el equipo de bomberos en la atención de la emergencia.

Según informó el Jefe Vulcano Cova del cuerpo de Bomberos, el fuego quedó extinto una hora más tarde, sin que hasta el momento se hayan reportado personas heridas.

Al momento, servicios de emergencia permanecen en la zona, en tanto bomberos llevan a cabo labores de enfriamiento para disipar el peligro.