Alejandra Méndez, directora de la fundación, presentó este jueves 19 de febrero en Ciudad de México el ‘Informe Anual 2025: AXION con Propósito’, en el que se destaca que durante el año pasado beneficiaron a 565 mil 697 personas.

Esta cifra representa un incremento de 50% respecto a 2024, y un acumulado de 2 millones 200 mil personas beneficiadas desde el año 2020, datos que refrendan su compromiso con el desarrollo social de México.

Fundación TRAXION consolida impacto educativo y voluntariado en 2025

En este periodo, se entregaron 5 mil 075 certificados como parte del programa En Ruta por la Educación en nueve estados de la República: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Yucatán.

Asimismo, se dieron 720 servicios de transporte con causa y se otorgaron un total de mil 163 becas a través de SuperaT, programa que impulsa el desarrollo de colaboradores de TRAXION y de las comunidades con las que el grupo se vincula, a través de becas y la coordinación de programas formativos en áreas clave como bachillerato, inglés y computación.

Méndez señaló que este impacto no sería posible sin cada uno de los voluntarios y colaboradores que se han involucrado en el trabajo de la fundación. En este sentido, destacó que 3 mil 838 voluntarios se sumaron a alguna de las iniciativas durante 2025, para sumar 8 mil 800 desde 2020.

En el evento estuvo presente Armando Contreras, director del Instituto Nacional de Educación para los adultos, quien destacó que la Fundación TRAXION ha sido clave en la entrega de 18 mil certificados de primaria y secundaria.

Estas acciones ayudan a que México esté a unos cuantos pasos de erradicar por completo el analfabetismo, un hito histórico en el que Fundación TRAXION ha aportado no uno, sino muchos granos de arena.