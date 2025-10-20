La presidenta del Patronato para las Exposiciones y Ferias, Rosa Elena Nava García Méndez, aseguró que la edición 62 de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” lleva un avance del 98%, pues está a días de ser inaugurada por la gobernadora, Lorena Cuéllar.

“Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” está a nada de llegar

La funcionaria señaló que la inauguración se llevará a cabo el jueves 23 de octubre a las 17:00 horas, con el corte de listón encabezado por Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala.

Asimismo, destacó que en la primera noche se llevará a cabo el espectáculo “Las Vegas Magic Show” y el concierto de Emmanuel en el Teatro del Pueblo.

El boleto para Tlaxcala, Feria de Ferias 2025 tiene un costo de 10 pesos (Cortesía)

¿Qué va a haber en la Feria de Ferias 2025?

Nava García aseguró que esta es una de las ediciones más completas y dinámicas, pues contará con más de 500 comerciantes en el Centro Expositor “Adolfo López Mateos”, y más de 120 artesanos que ofrecerán productos tradicionales.

Asimismo, reveló que se contará con:

Estatuas vivientes

Comparsas

Batucadas

Zanqueros

Mojigangas

Catrines y catrinas

Además, se llevarán a cabo los concursos de gateo para bebés, bandas de rock y danzón para adultos mayores.

¿Cuánto cuesta la entrada para la Feria de Ferias en Tlaxcala?

Este año, la entrada tiene un costo de 10 pesos, mientras que niñas y niños menores de 1.20 metros y adultos mayores, con credencial de INAPAM, podrán acceder sin ningún costo.

El boleto para Tlaxcala, Feria de Ferias 2025 tiene un costo de 10 pesos (Cortesía)

Además, se reveló que al adquirir tu boleto, los asistentes podrán participar en una rifa de un auto completamente nuevo. Al ingresar al recinto, los asistentes deberán depositar el boleto con sus datos en la urna instalada en el Domo Chico, frente al Lienzo Charro, donde también se exhibirá el vehículo.

Sin duda, “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se consolida como uno de los eventos y ediciones más esperadas, reafirmando el compromiso del gobierno por la festividad, la cultura y la familia.