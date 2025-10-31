Tlaxcala vivirá la Feria de Ferias 2025, que se convertirá en un festín gastronómico con los festivales del Pulque, del Maíz, del Mole y de la Paella, con el fin de rendir homenaje al talento de cocineras tradicionales, productores y a las familias que mantienen viva la herencia culinaria.

El Patronato para las Exposiciones y Ferias de Tlaxcala hizo una invitación para poder disfrutar de esta experiencia culinaria dentro del domo del Teatro del Pueblo, donde se podrán degustar sabores típicos y disfrutar de música y cultura.

La Feria de Tlaxcala 2025 invita a disfrutar de su sabor más auténtico con festivales dedicados al pulque, maíz, mole y paella (Cortesía)

Tlaxcala celebra el sabor y la tradición

La presidenta del Patronato, Rosa Elena Nava García Méndez, detalló que el objetivo es reunir a visitantes de todas las edades para que puedan disfrutar y conocer la riqueza gastronómica de cada región del estado.

“Estos festivales son parte ya de nuestra identidad. Es importante para la gobernadora Lorena Cuéllar promover la riqueza y el legado del estado” Rosa Elena Nava García, presidenta del Patronato

El Festival del Pulque se llevará a cabo el 1 y 2 de noviembre a las 13:00 horas, con entrada libre, donde habrá degustaciones de curados y pulques naturales, además del XLIV Concurso de Ofrendas “Mtro. Desiderio Hernández Xochitiotzin”.

Mientras que el Festival del Maíz está programado para el 13 de noviembre, donde se repartirán más de dos mil tacos de canasta cortesía de la familia Boti.

El Festival de Paellas será el 14 de noviembre a partir de las 14:00 horas, con la presentación de Lucero y la agrupación Tren a Marte. Los boletos están disponibles en el Patronato de Feria y Plaza Gran Patio Tlaxcala.

Finalmente, el Festival del Mole, que se celebrará el 16 de noviembre, tendrá un costo de 100 pesos e incluirá degustaciones de moles originarios de Tetlanohcan, Contla, Huamantla, Nanacamilpa, Tlalcualpan y Yauhquemehcan.

A estas actividades se suma el festival gastronómico “Tlaxcala se cocina aparte”, organizado por la Canirac el 7 de noviembre, con acceso en las oficinas del organismo. El acceso general al recinto ferial será de 10 pesos, mientras que los niños menores de 1.20 metros, adultos mayores y personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita.