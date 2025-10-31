El Teatro del Pueblo de Tlaxcala recibió con entusiasmo a Matisse, quienes se presentaron durante la Feria de Ferias 2025. El público vivió una noche cargada de emoción, con el estilo pop contemporáneo de la agrupación mexicana y sus letras llenas de sentimiento.
Matisse hace vibrar a Tlaxcala
El trío, integrado por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, reunió a cientos de fans que corearon éxitos como “Por última vez”, “La misma luna” y “Todavía”, convirtiendo el foro en un coro colectivo.
Esta presentación formó parte de su gira nacional y fue el cuarto espectáculo artístico del Teatro del Pueblo, espacio que se consolida como uno de los escenarios más concurridos de la feria.
Matisse agradeció el cariño del público tlaxcalteca y destacó la energía que se vive en cada edición de la Feria de Ferias. El acceso al recinto es gratuito y se promueven dinámicas sociales como el “kilo de ayuda”, que permite obtener lugares preferenciales a cambio de donativos en especie.
El evento reafirma el compromiso de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025 con ofrecer espectáculos de primer nivel y actividades para todas las edades, en un ambiente familiar y seguro.
La feria continuará con una amplia cartelera artística, juegos mecánicos, actividades culturales y una variada oferta gastronómica, consolidándose como el corazón festivo de la entidad.
El programa completo de actividades puede consultarse en redes sociales oficiales —Facebook, TikTok e Instagram: @TlaxcalaLaFeriaDeFerias2025— o al teléfono 246 123 96 45.