El Teatro del Pueblo de Tlaxcala recibió con entusiasmo a Matisse, quienes se presentaron durante la Feria de Ferias 2025. El público vivió una noche cargada de emoción, con el estilo pop contemporáneo de la agrupación mexicana y sus letras llenas de sentimiento.

Matisse hace vibrar a Tlaxcala

El trío, integrado por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, reunió a cientos de fans que corearon éxitos como “Por última vez”, “La misma luna” y “Todavía”, convirtiendo el foro en un coro colectivo.

Esta presentación formó parte de su gira nacional y fue el cuarto espectáculo artístico del Teatro del Pueblo, espacio que se consolida como uno de los escenarios más concurridos de la feria.

Matisse emociona al público en la Feria de Ferias 2025 en Tlaxcala. (Cortesía )

Matisse agradeció el cariño del público tlaxcalteca y destacó la energía que se vive en cada edición de la Feria de Ferias. El acceso al recinto es gratuito y se promueven dinámicas sociales como el “kilo de ayuda”, que permite obtener lugares preferenciales a cambio de donativos en especie.

El evento reafirma el compromiso de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025 con ofrecer espectáculos de primer nivel y actividades para todas las edades, en un ambiente familiar y seguro.

La feria continuará con una amplia cartelera artística, juegos mecánicos, actividades culturales y una variada oferta gastronómica, consolidándose como el corazón festivo de la entidad.

El programa completo de actividades puede consultarse en redes sociales oficiales —Facebook, TikTok e Instagram: @TlaxcalaLaFeriaDeFerias2025— o al teléfono 246 123 96 45.