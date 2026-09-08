La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar encabezó la presentación de la candidatura de Tlaxcala a Ciudad Americana del Deporte 2027 ante integrantes del Comité Evaluador de ACES América, con una política deportiva respaldada por una inversión acumulada de alrededor de 675 millones de pesos entre 2022 y 2026.

La administración estatal señaló que estos recursos permitieron ampliar la infraestructura deportiva, organizar competencias nacionales e internacionales y generar programas para incrementar la participación de la población en actividades deportivas.

Algún día imaginamos para Tlaxcala este momento. Soñamos en grande, pensamos que sí se podían hacer las cosas y hoy hemos demostrado que todos los sueños son posibles y que no hay reto que no podamos lograr. Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala

Tlaxcala busca ser Ciudad Americana del Deporte 2027. (CORTESÍA)

Tlaxcala invirtió 675 mdp en infraestructura y actividades deportivas

De acuerdo con el Gobierno de Tlaxcala, la inversión destinada al deporte durante el periodo 2022-2026 supera en más del doble los 311 millones de pesos ejercidos durante los primeros 16 años de existencia del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), entre 2006 y 2021.

El presupuesto anual del IDET pasó de 12 millones de pesos al inicio de la administración a cerca de 164 millones de pesos en 2026, incluidos recursos federales. Esto representa un crecimiento aproximado de 1,270 por ciento.

Durante el periodo referido también se realizaron 159 eventos deportivos, de los cuales 119 fueron locales, 25 nacionales y 15 internacionales. Además, se rehabilitaron 657 espacios deportivos y públicos, mientras que más de 200 mil personas fueron alcanzadas mediante 40 programas activos y 12 permanentes.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar indicó que actualmente operan más de 50 escuelas gratuitas de iniciación deportiva.

Transformar la realidad de un estado se tiene que hacer con todo el corazón. Nos hemos preparado durante todos estos años, con trabajo y esfuerzo, y hoy podemos decir que ha valido la pena. Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala

Tlaxcala busca ser Ciudad Americana del Deporte 2027. (CORTESÍA)

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar señaló que las competencias internacionales también generaron actividad para hoteles, restaurantes, artesanos, transportistas, comercios y prestadores de servicios.

En materia de seguridad y prevención social, vinculó la recuperación de espacios públicos y la apertura de escuelas deportivas con la generación de alternativas para niñas, niños y jóvenes.

La verdadera cosecha, la más profunda y la más nuestra, es la paz. Hoy Tlaxcala mantiene la menor incidencia delictiva del país y el deporte nos ha ayudado también a eso. Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala

IDET destaca crecimiento deportivo y derrama económica

El director del IDET, Daniel Moncayo Cervantes, explicó que la política deportiva de la administración estatal partió de un diagnóstico que identificó el talento de los atletas tlaxcaltecas y estableció tres ejes de trabajo: posicionar al estado, generar un legado y crear mejores condiciones para desarrollar el potencial deportivo.

El director del IDET, Daniel Moncayo Cervantes, destacó que la matrícula pasó de 800 a más de 3 mil 500 deportistas, un crecimiento superior al 252 por ciento. También señaló un incremento de 192 por ciento en los resultados competitivos.

Tlaxcala busca ser Ciudad Americana del Deporte 2027. (CORTESÍA)

En 2026, Tlaxcala obtuvo su mejor participación histórica en la Olimpiada Nacional, con 61 medallas, resultado que la gobernadora atribuyó a acciones para detectar talento, profesionalizar entrenadores, equipar a deportistas y acompañarlos durante sus procesos competitivos.

El director del IDET, Daniel Moncayo Cervantes, agregó que los eventos deportivos realizados en el estado han generado una derrama superior a 60 millones de pesos, con impacto en los sectores hotelero, restaurantero, comercial y de servicios.

Por su parte, el integrante de la Comisión Evaluadora de ACES América, Gonzalo Cuesta Nieto, señaló que la candidatura debe analizarse no sólo por la infraestructura o la capacidad para organizar competencias, sino por el papel del deporte en la transformación social.

Queremos que cuando se hable de Tlaxcala se hable de un territorio que cree en su gente y que apuesta por el deporte como un motor de transformación. Gonzalo Cuesta Nieto, integrante de la Comisión Evaluadora de ACES América

Tlaxcala busca ser Ciudad Americana del Deporte 2027. (CORTESÍA)

El integrante de la Comisión Evaluadora de ACES América, Gonzalo Cuesta Nieto, explicó que ACES, con sede en Bruselas y 25 años de trayectoria, certifica a ciudades y territorios que incorporan el deporte de manera estratégica en sus políticas públicas.

Durante la presentación el chef de Maíz Pinto, Gerardo Sánchez Vázquez, y Rosalia Ávila Martínez, emprendedora tlaxcalteca, compartieron testimonios sobre el impacto de los eventos deportivos en sus actividades comerciales y coincidieron en que la llegada de atletas, equipos, visitantes y acompañantes ha incrementado la demanda de servicios locales.

En el encuentro también participaron las integrantes y los integrantes del Comité Evaluador de ACES América Martha Ligia Carpintero, de Colombia; Angie Farías Videla, de Chile; Gonzalo Cuesta Nieto, de España; así como los evaluadores mexicanos Alejandra Galindo Hernández, Luis Fernando Ortega Ramos y Lilian Morúa Correa.