Tlaxcala se posicionó como una de las entidades con mejores resultados en materia de salud pública y vacunación a nivel nacional, al ocupar el primer lugar en cobertura contra influenza estacional 2025-2026 y alcanzar el 100% de inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

El secretario de Salud estatal, Rigoberto Zamudio Meneses, destacó que estos resultados son parte de una estrategia integral de prevención y vigilancia epidemiológica implementada en la entidad.

Tlaxcala logra contener brote de sarampión y amplía vacunación contra VPH

Durante los “Diálogos Circulares” organizados por el gobierno estatal, el funcionario aseguró que Tlaxcala también logró contener el brote de sarampión registrado en semanas recientes, luego de aplicar más de 600 mil dosis en una campaña de vacunación.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el primer caso de sarampión en el estado se detectó el pasado 14 de enero en Tetla. Posteriormente, municipios como San Pablo del Monte, Tenancingo, Papalotla y Xicohtzinco concentraron la mayoría de los casos positivos debido a la movilidad registrada en la zona sur del estado.

Tlaxcala alcanza 100% de cobertura contra el Virus del Papiloma Humano (cortesía)

El titular de Salud resaltó que Tlaxcala fue el pionero en ampliar la vacunación contra el VPH para niños, estrategia que anteriormente se enfocaba principalmente en niñas. Según explicó, esta medida busca prevenir futuros casos de cáncer cervicouterino y reforzar la protección sanitaria en las nuevas generaciones.

En cuanto a otras enfermedades, el estado reportó una de las coberturas más altas del país en vacunación contra COVID-19 y neumococo, esta última con cifras superiores al 104%.

Tlaxcala alcanza 100% de cobertura contra el Virus del Papiloma Humano (cortesía)

Las autoridades reiteraron que el objetivo es mantener niveles de inmunización por arriba del 95% para garantizar protección colectiva y evitar nuevos brotes epidemiológicos.

Además, Tlaxcala mantiene vigilancia permanente sobre enfermedades como influenza, hepatitis C, VIH, viruela símica y padecimientos emergentes como el hantavirus.